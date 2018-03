Riesige Razzia gegen linke Szene - Hier wird der Mann abgeführt - Polizei fürchtet Vergeltungsattacken

Ja, da dürfte die Polizei richtig liegen. Laut indymedia/linksunten sammelt man schon "Maisteine". Auch nett: Chronik Punkt blackblogs Punkt org. Dort kann man nachverfogen, was alles auf das Kerbholz der verzogenen Wohlstandsanarchisten geht. Meine persönlichen Highlights der letzten Tage: Die Verwüstung der, sich noch in Bau befindlichen, neuen Polizeistation in Wuppertal (unter zuhilfenahme von literweise Buttersäure) und "Die „Vulkangruppe NetzHerrschaft zerreißen“ gibt an, heute Mittag (26.3.2016) eine große Menge Kabel unter der Mörschbrücke in Berlin in Brand gesetzt zu haben. Laut der veröffentlichten Erklärung wurden gezielt Kabel durchtrennt, die vom „Militär und seinen Dienstleistern, der Flugbereitschaft der Bundesregierung, der Verwaltung des Landes Berlin, Großkonzernen, Internet-Knotenpunktbetreibern, dem Flughafen Tegel“ genutzt werden." Ach ja, und die Aufrufe "Demokratie zerstören", sowie "Bildet Banden, werdet aktiv", sind wohl auch nicht misszuverstehen. Wie sagte es Christiane Schneider (früher SED, heute die Linke) in ihrem Tweet so schön: "Vielen Dank mal an die Antifa, die Montag für Montag gegen die rechte Merkel-muss-weg-Kundgebung demonstriert. Ohne Euch wärs öde." Mann, wäre öde schön....