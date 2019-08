Meghan und Harry wollen auf Sizilien das Klima retten - doch ihre Anreise ist alles andere als klimafreundlich

Genau diese elendige und ewige Heuchelei kotzt mich derart an. Die ballern durch ihren Konsum und Jet-Set Lifestyle mit x Villen, Sportwägen, Privatjets gestern LA, heute Sizilien, morgen Paris, übermorgen Peking,.... in einer Woche das raus, was Otto-Normalbürger in 5 Jahren verbraucht, spielen sich als Klimaretter und Umweltschützer auf und erklären dann, dass "wir" das Klima retten müssen. Meinen aber: Ihr schafft das schon.Gleiches bei der wohlstandsverwöhnten FFF Jugend. Der eine Kerl, der Vaters Erbe mal schnell auf den Kopf haut, steht da geradezu exemplarisch dafür. Den nicht selbst erarbeiteten Wohlstand kann man ja leicht rausballern.

Was mich noch mehr ankotzt ist, dass offenbar viele Ottonormalbürger so an den Promi Schrott hängen. Würde keiner mehr deren Produkte (Filme, Medienpräsenz, etc.) kaufen, würde es sich langsam auch "auspromin". Geht ja schon bei der Klatschpresse an mit nahe zu täglichen Infos über die Britischen Royals hier auf Merkur....