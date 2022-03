Mehr als 1000 Ausländer kämpfen freiwillig für die Ukraine

Teilen

Der ukrainische Außenminister © Carolyn Kaster / dpa

Mehr als 1000 Ausländer haben sich bisher nach ukrainischen Angaben dem Kampf gegen Russland angeschlossen.

Kiew - «Aus 16 Ländern weltweit sind bereits Freiwillige in die Ukraine gekommen, die bereit sind, Rücken an Rücken mit dem ukrainischen Volk gegen die Aggressoren zu kämpfen», sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Mittwoch vor Journalisten. «Ihre Zahl hat bereits mehr als 1000 Menschen überschritten.» Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. Aus welchen Staaten die Freiwilligen kommen sollen, sagte Kuleba nicht. Er betonte, 19 Länder hätten der Ukraine bisher Waffenlieferungen zugesagt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag per Erlass die visafreie Einreise von Ausländern ermöglicht, die in einer internationalen Legion die Ukraine verteidigen sollen. Russische Staatsbürger sind davon jedoch ausgeschlossen. Russland hat am vergangenen Donnerstag einen Krieg gegen das Nachbarland begonnen. (dpa)