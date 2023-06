Mehr als 600 Migranten überquerten am Sonntag den Ärmelkanal

Am Sonntag haben erstmals in diesem Jahr mehr als 600 Menschen versucht, in Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen © Patrick Frischknecht / IMAGO

Am vergangenen Wochenende sind so viele Menschen wie noch nie zuvor in diesem Jahr an einem einzigen Tag den Ärmelkanal nach Großbritannien übergesiedelt.

Dover - Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag unter Berufung auf Behördenangaben meldete, überwanden am Sonntag 614 Menschen die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien in zwölf Booten. Im Schnitt waren also 51 Menschen pro Boot unterwegs. Der bisherige Tagesrekord des Jahres 2023 lag bei knapp 500 Menschen Ende April.

Insgesamt gelangten auf diesem Weg im laufenden Jahr etwa 8400 Menschen nach Großbritannien, das sind jedoch knapp 1600 weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2022 machten mehr als 45 000 Menschen die gefährliche Reise, so viele wie nie zuvor.

Die britische Regierung versucht, die Migranten mit allen Mitteln abzuhalten, beispielsweise mit der Drohung, sie ohne Prüfung ihres Asylantrags ins ostafrikanische Ruanda abzuschieben. Ein neues, international kritisiertes Gesetz soll irregulär eingereisten Menschen auch grundsätzlich die Inanspruchnahme von Asyl verbauen. (dpa)