Mehr Geld für die Justiz: Gerichte der Länder stimmen der Forderung zu

Der Präsident des Oberlandesgerichts Rostock äußert sich zur Situation der Justiz. © imageBROKER/Barbara Boensch / IMAGO

Die Justizministerkonferenz fordert mehr Geld um die Justiz zu stärken, die obersten Gerichte der Länder stimmen der Forderung zu.

Rostock - Die in den kommenden Jahren zu bewältigenden, erheblichen Herausforderungen «erfordern nach wie vor eine personelle Verstärkung in allen Bereichen der ordentlichen Gerichtsbarkeit», erklärte der Präsident des Oberlandesgerichts Rostock, Kai-Uwe Theede, am Donnerstag. Hierzu zähle die Digitalisierung, die Zunahme der Organisierten Kriminalität, aber auch die Anzeigepflicht für Hasskriminalität im Internet.

Als Gastgeber der diesjährigen Jahrestagung spricht Theede aktuell für alle Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts und des Bayerischen Obersten Landesgerichts.

Zuvor hatten die Justizministerinnen und -minister aller Länder eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, die vom Bund mehr Unterstützung einfordert, insbesondere für Digitalisierungsprojekte. Konkret verlangen die Länder, das Ursprungsvolumen des Rechtsstaatspakts in Höhe von 220 Millionen Euro fortzuführen und für die Jahre 2023 bis 2027 in drei Tranchen auszuzahlen. Zudem fordern sie für die Digitalisierung der Justiz jährlich eine Förderung von 350 Millionen bis zum Jahr 2025. (dpa)