Mehr Geld für Homöopathie-Studie

Die Entscheidung hatte im November für bundesweites Aufsehen gesorgt: Der Landtag will untersuchen lassen, ob durch homöopathische Mittel der Einsatz von Antibiotika reduziert werden kann, um so die Bildung multiresistenter Keime einzudämmen. Nun zeichnet sich ab: Für die umstrittene Studie wird voraussichtlich doppelt so viel Geld bereitgestellt, wie zunächst veranschlagt.