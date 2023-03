Mehrheit der Bürger laut Umfrage für zusätzliches Geld für Bundeswehr

Bundeswehr (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/IMAGO

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist laut „Politbarometer“ für zusätzliches Geld für die Bundeswehr.

Mainz in Deutschland - 62 Prozent der Befragten unterstützen dies, auch wenn damit Einsparungen in anderen Bereichen oder mehr Schulden verbunden sind, wie das am Freitag veröffentlichte ZDF-“Politbarometer“ ergab. Lediglich von Linken-Anhängern sind die meisten (73 Prozent) gegen mehr Geld für die Bundeswehr. Insgesamt lehnte knapp ein Drittel (32 Prozent) der Befragten zusätzliche Verteidigungsausgaben ab.

Mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine begrüßten zwei Drittel der Befragten eine enge Zusammenarbeit mit den USA. 66 Prozent fanden dies gut, 28 Prozent bewerteten es kritisch - darunter deutlich häufiger Befragte im Osten Deutschlands (46 Prozent) als im Westen (23 Prozent).

Nach einem Jahr Krieg gehen die Meinungen über die Position der westlichen Staaten gegenüber der Ukraine der Umfrage zufolge auseinander: 41 Prozent der Befragten waren der Ansicht, der Westen sollte die Ukraine dazu drängen, Gebietsverluste in Kauf zu nehmen, wenn dadurch der Krieg beendet werden könnte. Genauso viele waren dafür, die Ukraine darin zu unterstützen, alle von Russland besetzten Gebiete einschließlich der Halbinsel Krim zurückzuerobern.



Strittig wurden auch die möglichen Folgen der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine eingeschätzt. So steigt für 49 Prozent der Befragten dadurch die Gefahr eines russischen Angriffs auf westliche Staaten, 45 Prozent befürchten das nicht. Besonders hoch bewerteten die Anhänger und Anhängerinnen der AfD (73 Prozent) ein solches Risiko, aber auch die der Linkspartei (69 Prozent) und der FDP (68 Prozent).



Für das aktuelle ZDF-“Politbarometer“ befragte die Forschungsgruppe Wahlen von Dienstag bis Donnerstag 1165 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte. cha/pw