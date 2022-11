Mehrheit in Deutschland betrachtet Klimawandel als größtes Risiko für die Zukunft

Heiße Temperaturen im Sommer (Symbolbild) © MAGO / Wolfgang Maria Weber

Die meisten Menschen in Deutschland betrachteb den Klimawandel als größtes Zukunftsrisiko.

Köln in Deutschland - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland sieht den Klimawandel als größtes Risiko der Zukunft. Dies ergab eine Umfrage, die das Versicherungsunternehmen AXA am Donnerstag in Köln veröffentlichte. Demnach gaben 54 Prozent der Befragten Sorgen wegen des Klimawandels an. Weitere Zukunftsrisiken sehen die Deutschen zu 41 Prozent zudem in der Energieversorgung und zu 40 Prozent in gesellschaftlichen Spannungen.

Der nach AXA-Angaben repräsentativen Umfrage zufolge schätzen die Deutschen die Risiken in der Energieversorgung im internationalen Vergleich als überdurchschnittlich hoch ein. Weltweit zählten rund 30 Prozent der Befragten Probleme und rund die Energieversorgung zu den größten Zukunftsrisiken. Rund 74 Prozent der Deutschen glauben zudem nicht, dass die Behörden auf Probleme in der Energieversorgung gut vorbereitet seien.



Auch in die Krisenkompetenz ihrer Mitbürger haben die Deutschen laut Umfrage verhältnismäßig wenig Vertrauen. Nur 36 Prozent der Befragten meinen, dass ihre Mitmenschen gut auf eine Krise vorbereitet seien. In Europa liegt der Wert laut AXA im Schnitt bei 45 Prozent, weltweit sogar bei 49 Prozent.



Viel Vertrauen genießen in Deutschland hingegen Polizei und Bundeswehr - auf ihre Krisenkompetenz vertraut mit 55 Prozent mehr als die Hälfte der Deutschen. Weltweit sagen demnach mit 64 Prozent rund zwei Drittel der Befragten, dass Polizei und Militär auf Krisen gut vorbereitet seien.

Ungeachtet der Zukunftsrisiken fühlen sich die Deutschen immer noch sicher in ihrem Land. Während sich weltweit 47 Prozent der Befragten in ihrem Land verwundbar fühlen, sagen das in Deutschland nur 24 Prozent. Im internationalen Vergleich hat Deutschland damit den niedrigsten Wert.



Für die jährliche Erhebung wurden vom Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von AXA rund 20.000 Menschen in rund 15 Ländern online befragt. Zudem wurden 4500 Risikoexperten aus 58 Ländern im Juni online interviewt. tbh/cfm