Was ändert sich für Trump nach der US-Wahl?

Es ist eine Kampfansage: Nach den Wahlen in den USA kündigte Nancy Pelosi, Fraktionschefin der US-Demokraten, eine schärfere Kontrolle der Trump-Regierung an. Wird sich für den US-Präsidenten nun etwas ändern?

Washington - Nach den Midterm-Wahlen in den USA werden die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen - die Republikaner behaupteten sich aber im Senat. Es ist also nur ein halber Sieg der Demokraten, die Trump jedoch härtere Zeiten versprechen.

Nancy Pelosi, vermutlich die künftige Vorsitzende des Repräsentantenhauses, sagte zum Wahlausgang: "Es geht heute um mehr als nur Demokraten und Republikaner. Es geht um die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Kontrolle." Gleichzeitig versprach sie, dass die Demokraten im neugewählten Kongress "auf Lösungen hinarbeiten werden, die uns zusammenbringen, weil wir alle genug von Spaltung haben". "Die Amerikaner wollen Frieden. Sie wollen Ergebnisse", fügte sie hinzu.

Demokraten können auf Blockade-Kurs gehen

Mit der Mehrheit im Repräsentantenhaus haben es die Demokraten in der Hand, sämtliche republikanischen Gesetzesprojekte und damit wesentliche Vorhaben Trumps blockieren. Zudem dürften sie Trump mit dem Instrument der parlamentarischen Untersuchungen zuzusetzen und etwa die Nachforschungen und Anhörungen zu möglichen illegalen Kontakten zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland erheblich verschärfen. Zudem könnten die Demokraten beispielsweise die von Trump geforderten 25 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze verweigern.

+ Die kommende starke Frau im Repräsentantenhaus: Nancy Pelosi. © AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump könnte nicht mehr völlig unrealistisch sein. Für dessen Einleitung reicht die einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus. Um den Präsidenten am Ende abzusetzen, wäre allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig.

Wahlen waren ein Referendum über Trumps Amtsführung

Befragungen nach der Stimmabgabe bestätigten, dass die Wahlen in hohem Maße ein Referendum über die Amtsführung des Präsidenten waren. Die bis zum späten Dienstagabend vorliegenden Ergebnisse zeigten jedoch, dass die Anti-Trump-Welle offenbar weniger wuchtig ausfiel als von den Demokraten erhofft.

Mehr zum Thema im Live-Ticker zu den Midterm-Wahlen

Die Demokratische Partei konnte am Dienstag mit einigen historischen Einzelergebnissen aufwarten: So wurden mit Sharice Davids und Deb Haaland die ersten amerikanischen Ureinwohnerinnen in den US-Kongress gewählt. Erstmals zogen auch zwei Musliminnen ins Repräsentantenhaus ein, Ilhan Omar und Rashida Tlaib. Mit John Polis wurde im Bundesstaat Colorado erstmals ein bekennender Homosexueller zum Gouverneur gewählt.

Andernorts gab es jedoch herbe Enttäuschungen: So unterlag der demokratische Kandidat Beto O'Rourke, der während des Wahlkampfs zum Hoffnungsträger der Partei aufgestiegen war, im Bundesstaat Texas dem erzkonservativen Mandatsinhaber Ted Cruz. Auch verlor der demokratische Senator Joe Donnelly im Bundesstaat Indiana gegen seinen republikanischen Herausforderer Mike Braun.

