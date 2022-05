„Sag niemals nie“: Melania Trump sorgt mit Aussage zu ihrer Zukunft für Furore

Von: Felix Durach

Plant Donald Trump eine erneute Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten? Ehefrau Melanie äußerte sich zuletzt vielsagend über eine Rückkehr ins Weiße Haus.

Washington D.C. – Seit 2005 ist Melania Trump die Frau an der Seite von Donald Trump. Eine Beziehung, die das 1970 in Novo Mesto im heutigen Slowenien geborene Model bis in die heiligsten Hallen der US-amerikanischen Politik führte. Nachdem ihr Ehemann im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl 2017 einen historischen Wandel vom Unternehmer und Reality-TV-Star zum republikanischen Spitzenpolitiker machte und nach seinem Sieg bei der Wahl über Hillary Clinton Präsident wurde, zog auch Melania Trump als First Lady ins Weiße Haus ein.

Melania Trump über das Weiße Haus: „War eine Zeit lang mein Zuhause“

Zwischen 2017 und 2021 bekleidete die jetzt 52-Jährige die Position der „ersten Frau“ in den Vereinigten Staaten und wohnte gemeinsam mit Ehemann Donald Trump in der Machtzentrale in Washington D.C. Eine Zeit, an die Melania Trump offenbar gerne zurückdenkt. „Ich habe es genossen, mich um das Weiße Haus zu kümmern. Es war eine Zeit lang mein Zuhause“, erklärt die ehemalige First Lady im Interview mit dem US-Sender Fox News.

Nicht auszuschließen ist dabei, dass sich Melania Trump noch einmal für vier Jahre um das Weiße Haus kümmern könnte. Seit der Wahl-Niederlage von Donald Trump gegen den jetzigen US-Präsidenten Joe Biden, rechnen diverse Beobachter damit, dass der 75-Jähriger 2024 noch einmal für eine zweite Amtszeit als Präsident kandidieren will. Trump bedient seit der zurückliegenden Wahl das Narrativ, dass ihm der Sieg gestohlen wurde und es bei der Stimmabgabe zu mehreren Betrugsfällen gekommen war. Unabhängige Beobachter widersprechen den Schilderungen jedoch.

Melania Trump schloss in einem Interview mit Fox News eine Rückkehr ins Weiße Haus nicht aus. Zwischen 2017 und 2021 war die 52-Jährige bereits First Lady. © Alex Brandon/dpa

Melania Trump sorgt mit Aussage für Aufregung: „Sag niemals nie“

Auch Melania Trump schließt eine erneute Kandidatur ihres Ehemanns indirekt nicht aus. „Sag niemals nie“, erwiderte die 52-Jährige etwas kryptisch auf die Frage, ob das Weiße Haus noch einmal zu ihrem Zuhause werden könnte. First Lady zu sein, sei für sie die „größte Ehre“ gewesen. Gut möglich also, dass Melanie Trump schon mit einer Rückkehr ins Weiße Haus liebäugelt. Eine klare Absage klingt zumindest anders. (fd)