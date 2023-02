Melnyk fordert Kampfjets von Deutschland

Teilen

Andrij Melnyk © M. Popow/IMAGO

Andrij Melnyk, ukrainischer Vizeaußenminister, hat von Deutschland Kampfjets gefordert.

Kiew in der Ukraine - „Die Ukraine braucht auch die Kampfjets“, sagte Melnyk am Dienstag im ZDF-“Morgenmagazin“. Früher oder später werde das allen allen bewusst sein. „Der Krieg ist noch lange nicht vorbei.“

Russland mobilisiere immer weiter und liefere immer neues Gerät in das Kriegsgebiet. „Wir müssen uns die Dimensionen dieses Krieges vor die Augen führen“, sagte der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland. Dieser Krieg sei nicht nur auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, sondern auch in der Luft und durch die Marine.

Melnyk warf Russland dabei vor, keinerlei Bereitschaft für Friedensgespräche zu zeigen. Deshalb sei es derzeit auch sinnlos, über Frieden sprechen zu wollen. Für die Ukraine gelte, „wir wollen Friedensgespräche beginnen“. Aber Russland sei nicht bereit. ran/pw