Melnyk und Masala beharken sich öffentlich: „Nationalismusjauche“ und „K&K-Hoflieferant“

Von: Bona Hyun

Auf Twitter zoffen sich Melnyk und Masala seit Tagen. © Sven Hoppe/Michael Kappeler/dpa (collage)

Auf Twitter greift der ukrainische Vize-Außenminister Melnyk den Militärexperten Masala an. Zwischenzeitlich soll Masala Melnyk blockiert haben.

Berlin – Seit Tagen liefern sich Politikwissenschaftler und Militärexperte Carlo Masala und der ehemalige ukrainische Botschafter Andrij Melnyk einen Schlagabtausch auf Twitter - in teils drastischem Tonfall. Während Melnyk Masala Russland-Propaganda vorwirft, rückte der Politikwissenschaftler dem Diplomaten in die Nähe „übelster Nationalismusjauche.“ Anlass für den öffentlichen Streit war eine Buchempfehlung Masalas.

Streit zwischen Melnyk und Masala auf Twitter eskaliert nach Buchempfehlung

Masala teilte online seine Empfehlung der Novelle „Weiße Nächte“ des russischen Schriftsteller Fjodor M. Dostojewski. Er schwärmte auf Twitter von der Erzählung Dostojewskis, es sei eines der „schönsten, zärt­lichs­ten, zer­brech­lichs­ten und gleich­zeitig kraft­vollsten“ Werke des Literaten. Daraufhin kam heftiger Gegenwind von Melnyk.

Seine Abneigung brachte Melnyk deutlich zum Ausdruck: „Die ‚zärtliche‘ russische Seele. Iggit. Egal, welche Gräueltaten die Russen in der Ukraine verüben, wird die ‚große russische Kultur‘ gefeiert. Vielleicht mal auch ukrainische Literatur verkosten“, empfahl der zwischenzeitliche Vize-Außenminister der Ukraine.

Mittlerweile amtiert Melnyk als ukrainischer Botschafter im möglichen Vermittler-Staat Brasilien. Ein vermeintliches „Canceln“ russischer Kultur hatte auch schon Moskauer Meinungsforscher beschäftigt.

Melnyk und Masala zoffen sich tagelang – Masala blockiert Melnyk

Den Kommentar wollte Masala nicht auf sich sitzen lassen. „Was für eine nationalistische Scheiße“, antwortete er auf den Beitrag – und riet Melnyk dazu, sich „aus dieser Sache rauszuhalten“, bevor er noch in der „übelsten Nationalismusjauche“ lande. Die Sticheleien setzten sich fort, bis sich Masala anscheinend entschied, Melnyk in dem Kurznachrichtendienst zwischenzeitlich zu blockieren. Darauf reagierte Melnyk mit Spott. „Ich wusste gar nicht, wie dünnhäutig Sie sind“, twitterte der Ex-Ukraine-Botschafter unter einem Screenshot.

Doch Melnyk ließ nicht locker und stichelte weiter gegen den Politikwissenschaftler. „Der einzige Freund von Carlo Masala ist sein aufgeblasenes Ego & seine grenzenlose Selbstverliebtheit“, schrieb Melnyk in seinem nächsten Tweet und setzte noch einen drauf: „Ein k. & k. Hoflieferant des Kanzleramts.“ Zuletzt weitete er seine Kritik an Masala auf dessen Haltung im Ukraine-Krieg aus. Masala hatte den Ukraine-Beitritt in die Nato als „Scheindiskussion“ bezeichnet.

Streit zwischen Masala und Melnyk auf Twitter geht wohl weiter

Auch gegen seinen Nachfolger Oleksii Makeiev hatte Melnyk gepoltert. „Er sollte sein Gesäß hochkriegen, bei überlebenswichtigen Themen wie deutschen Kampfjets und Kriegsschiffen sowie einem Nato-Beitritt endlich lautstark werden und Ergebnisse liefern“, sagte der ukrainische Vize-Außenminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Melnyk hatte sich in der Vergangenheit immer wieder Forderungen nach weiteren Waffenlieferungen hervorgetan – dabei wandte er sich auch mit scharfen Tönen an die deutsche Bundesregierung und Verteidigungsminister Boris Pistorius. Bereits 2022 verlangte Melnyk westliche Kampfjets - und ging demonstrativ davon aus, dass Deutschland seinen Teil beitragen werde. Unterstützung aus den USA hat Präsident Joe Biden bezüglich Kampfjets bereits zugesichert.

Auch Militärexperte Masala hielt die Lieferung von Schützenpanzern und Kampfflugzeugen für kriegsentscheidend. „Panzer und Flugzeuge sind die einzige Lösung“, sagt Masala in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Zudem geht er davon aus, dass die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive weiterhin erfolgreich vorankommt. (bohy/dpa)