Meloni mit dem Tod bedroht: Polizei macht Verdächtigen ausfindig – es ging um staatliche Stütze

Von: Marcus Giebel

Sah sich Morddrohungen ausgesetzt: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will das Bürgergeld abschaffen. © IMAGO / ZUMA Wire

Italiens Premier Meloni und ihre Tochter wurden mit dem Tod bedroht. Die Polizei-Fahndung führte zu einem Sizilianer. Dem ging es um das Bürgergeld.

München - Giorgia Meloni kann künftig wieder ruhiger schlafen. Nachdem Italiens erste Ministerpräsidentin im Internet mehrfach mit dem Tod bedroht worden war, hat die Polizei einen Verdächtigen ausfindig gemacht. Es handelt sich um einen 27-jährigen Sizilianer, der die Drohbotschaften gegen die Vorsitzende der rechtspopulistischen Fratelli d’Italia und deren kleine Tochter Ginevra Giambruno via Twitter verbreitet haben soll.

Der ins Visier der Ermittler geratene Mann aus der Stadt Syrakus im Südosten der Insel flog trotz seines verwendeten Pseudonyms auf. Seine Wohnung wurde durchsucht, seine Computerausrüstung sowie sein Social-Media-Account beschlagnahmt. Hintergrund seiner Nachrichten war, dass die rechte Regierung Melonis das Bürgergeld bis 2024 weitgehend abschaffen will.

Video: Wer ist Giorgia Meloni von der rechtsradikalen Partei Fratelli d‘Italia?

Morddrohungen gegen Meloni: Via Twitter wird vor Abschaffung des Bürgergelds gewarnt

Unter dem Twitter-Account „Sashamanexi“ war Meloni auf Twitter gedroht worden: „Wenn Sie mir das Einkommen wegnehmen, bringe ich Sie und Ihre Tochter um.“ Zudem hieß es dort, beide würden „ein Messer in Ihren Bauch bekommen“. Melonis Partei Fratelli d’Italia veröffentlichte die Tweets in einem Zusammenschnitt, schrieb von „unwürdigen Drohungen“ und betonte, an der Seite der Regierungschefin zu stehen.

Das 2019 von der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung ins Leben gerufene Bürgergeld sollte Arbeitslosen in Italien eine finanzielle Sicherheit geben und ihnen den Weg zurück ins Berufsleben erleichtern. Meloni sieht die staatliche Stütze allerdings als gescheitert an, weil viele Menschen schon seit Jahren zu den Beziehern gehören. Dies gilt besonders für den ärmeren Süden Italiens. Die neue Regierung vermutet, dass ein beträchtlicher Teil von ihnen lieber vom Bürgergeld lebt, als einer geregelten Arbeit nachzugehen.

Wie die österreichische Kronen-Zeitung berichtet, sah sich Meloni schon als Oppositionspolitikerin Morddrohungen ausgesetzt. So hatte sie gegen einen Stalker, der ihr jahrelang nachstellte, einen Prozess geführt. Der Mann war im Jahr 2020 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. (mg)