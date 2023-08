„Rassistin und Faschistin“: Meloni verklagt Placebo-Sänger wegen Verleumdung

Von: Nail Akkoyun

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor einem Treffen mit der Premierministerin der Volksrepublik Bangladesch, Sheikh Hasina. (Archivfoto) © Fabio Frustaci/Imago

Weil sie auf einem Konzert beleidigt wird, geht die italienische Premierministerin Meloni juristisch gegen einen Musiker vor. Auch einen Autor will sie belangen.

Rom – Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni verklagt Brian Molko, Frontmann der Rock-Band Placebo, wegen Verleumdung: Molko hatte sie öffentlich als „Rassistin“ und „Faschistin“ bezeichnet. Das berichten italienische Medien übereinstimmend. Meloni hatte sich in ihrem Wahlkampf regelmäßig gegen Migrantinnen und Migranten, Abtreibung, die EU sowie die LGBTQ+-Gemeinde positioniert.

Molko äußerte sich während eines Auftritts der Band auf dem Sonic Park Festival in Stupinigi bei Turin im Juli. „Giorgia Meloni, Stück Scheiße, Faschistin, Rassistin“, schien er auf Italienisch zu schreien, wie Konzertbesucher in den sozialen Medien berichteten. Auf Twitter kursieren zahlreiche Videos des Vorfalls.

Italien: Meloni verklagt Placebo-Frontmann – Kritik an eingeschränkter Meinungsfreiheit

Schon rund eine Woche nach dem Konzert hatte die Staatsanwaltschaft italienischen Medien zufolge ein erstes Ermittlungsverfahren gegen Molko wegen Beleidigung der staatlichen Institutionen eingeleitet. Eine separate Untersuchung zu den Äußerungen über Giorgia Meloni laufe ebenfalls seit Juli. Eine Stellungnahme Molkos oder der Band lag zunächst nicht vor.

Wie der Guardian berichtet, hat sich das Internationale Presseinstitut derweil dem Journalistennetzwerk Media Freedom Rapid Response angeschlossen und das Parlament in Italien aufgefordert, eine umfassende Überarbeitung der Verleumdungsgesetze vorzunehmen. Diese müssten mit den internationalen Standards der Meinungsfreiheit in Einklang gebracht werden.

Strenge Gesetze in Italien: Schriftsteller droht nach Meloni-Klage sogar Gefängnisstrafe

Nach Angaben von Journalistenverbänden hat Italien eine der höchsten Raten von Verleumdungsklagen gegen die Medien in ganz Europa. So muss sich auch der Schriftsteller und Bestseller-Autor Roberto Saviano vor Gericht verantworten, weil er die italienische Regierungschefin wegen ihrer Haltung zur Einwanderung angriff. Unter anderem bezeichnete er den heutigen stellvertretenden Premier sowie Meloni – damals noch Oppositionspolitikerin – im Dezember 2020 in einem Fernsehinterview als „Bastarde“.

Bei einer Verurteilung drohen Saviano bis zu drei Jahre Gefängnis, doch eine solch harsche Strafe gilt als unwahrscheinlich. Stattdessen wird es wahrscheinlich auf eine Geldstrafe hinauslaufen, die nach dem italienischen Strafgesetzbuch zwischen 1000 und 5000 Euro liegen kann. Der erfüllte Tatbestand wäre in diesem Fall die „öffentliche Diffamierung der Republik“, wozu neben der Regierung und dem Parlament auch die Gerichte sowie die Armee gehören. (nak)