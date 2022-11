„Das ist ein Verbrechen“: Sohn eines bahrainischen Oppositionellen schildert die Leiden seines Vaters

Von: Franziska Schwarz

Ali Mushaima, Sohn des inhaftieren Oppositionellen Hansan Mushaima. © privat

Die Welt blickt auf Katar – doch in anderen Golfstaaten ist die Menschenrechtslage teils deutlich prekärer. Ein Gespräch mit Ali Mushaima, Sohn des bekannten Oppositionsführers.

London/München - In Bahrain wird offenbar ein prominenter Oppositioneller des Arabischen Frühlings trotz Krankheit nicht behandelt – wohl weil er „Schweige-Auflagen“ der Staatsorgane ablehnte. So schilderte es der Sohn Hasan Mushaimas im Gespräch mit Merkur.de: Mushaima liege er im Sterben, weil ihm das Menschenrecht auf medizinische Versorgung versagt werde. „Das ist ein Verbrechen“, urteilte sein Sohn.

„Er hat Schmerzen“, sagte Ali Mushaima weiter. Zu hohem Blutdruck, hohem Blutzucker und Herzproblemen sei vor einem halben Jahr noch ein verlorener Zahn gekommen. Bereits 2021 sei der bahrainische Oppositionelle vom Gefängnis in eine Reha-Klinik in der Hauptstadt Manama verlegt und dort zunächst auch versorgt worden. „Nach einem halben Jahr haben ihm die Beamten dann angeboten, ihn zu entlassen – allerdings nur unter der Bedingung, dass er ‚schweigt‘“, berichtete der 39-Jährige.

Sein Vater habe mit den Worten „Ich bin kein Sklave“ abgelehnt. Seither erhalte er auf Anweisung der Gefängnisleitung keine Gesundheitsversorgung mehr. „Warum haben sie ihn dann überhaupt in diese medizinische Einrichtung verlegt, wenn sie ihm das Nötigste verweigern?“, fragte Mushaima. Anfang kommenden Jahres werde sein Vater 75 Jahre alt. Seit 2011 habe er ihn nicht mehr gesehen.

Menschenrechte in Bahrain: Truppen schlagen Proteste im Arabischen Frühling nieder

Hasan Mushaima gehört zu den bekanntesten Oppositionellen im Golfstaat Bahrain. Bereits an den Protesten gegen politische Unterdrückung und für Demokratie in den Jahren 1994 bis 1999 beteiligte er sich. Die Aufstände im Zuge des Arabischen Frühlings ab 2010 führten in Bahrain nicht zur Revolution. Mushaima wurde des „Versuchs des Umsturzes der Monarchie“ beschuldigt und eingesperrt.

Im März 2011 halfen saudiarabische Truppen bei der Niederschlagung der Proteste, dutzende Oppositionelle landeten in Haft, hunderte verloren ihre Staatsbürgerschaft. Die jüngste Entwicklung im Fall Mushaimas rief unter anderem die Linken-Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic auf den Plan. „Wie Tausende andere wurde er wegen friedlichen Protests zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie müssen sofort freigelassen werden!“

Fall Hasan Mushaima: Drei Telefonate von zehn Minuten Länge pro Woche

Im November 2022 reiste Papst Franziskus als erstes katholisches Kirchenoberhaupt nach Bahrain. „Die Behauptung der Machthaber, in ihrem Land herrsche Pluralismus, Meinungsfreiheit und Toleranz, wird von den Entwicklungen widerlegt“, schrieb Hasan Mushaima damals in einem Brief an den Papst, aus dem der britische Guardian zitierte. „Auch ein Besuch in den Gefängnissen würde das beweisen. In ihnen sitzen Unschuldige, die den Preis dafür zahlen, dass sie das Mindeste verlangt haben.“

Im Gefängnis darf sein Vater nun dreimal die Woche telefonieren – für jeweils maximal zehn Minuten und mit niemandem außer Familienmitgliedern, berichtete Mushaima. Die Familie protestiere täglich vor der Einrichtung, in der sein Vater in Haft sitzt. Auch er werde aktiv, organisierte etwa Proteste vor der Botschaft Bahrains in London und trat 2018 medienwirksam in den Hungerstreik.

Aber hat er Hoffnung, dass sich in der Politik Bahrains selbst etwas ändert? „Leider nein“, antwortete Mushaima. „Aber ich werde keine Ruhe geben, bis mein Vater in Freiheit ist“, kündigte er an. (frs)