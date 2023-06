„Menschenrechtlicher Tabubruch“: Amnesty fordert Stopp von EU-Asyl-Plänen

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, die EU-Asyl-Pläne zu blockieren.

Berlin in Deutschland - „Sollte die Bundesregierung am Donnerstag den aktuellen Änderungsvorschlägen zum europäischen Asylsystem zustimmen, wäre das ein menschenrechtlicher Tabubruch“, erklärte die Vize-Generalsekretärin der Organisation, Julia Duchrow, am Dienstag in Berlin. Eine Umsetzung der EU-Pläne würde „die Allgemeingültigkeit von Menschenrechten und rechtsstaatliche Grundsätze in Frage stellen“.

Im Kern geht es bei den EU-Plänen darum, Asylverfahren bereits an den EU-Außengrenzen auszuführen zu können - oder sogar in Drittstaaten außerhalb der EU. Zudem könnten weitere Länder als so genannte sichere Herkunftsländer ausgewiesen werden. Am Donnerstag sollen die Innenministerinnen und -minister der EU über die Pläne beraten.



Die Bundesregierung zeigt sich offen für diese Pläne, fordert aber Nachbesserungen. So sollen bei Vorprüfungen von Asylanträgen an den EU-Außengrenzen Familien mit Kindern ausgenommen werden. Auf diese gemeinsame Haltung hat sich - insbesondere auf Druck der Grünen - die Ampel-Koalition verständigt.

Amnesty International warf der Bundesregierung vor, damit gegen die Vereinbarungen ihres eigenen Koalitionsvertrags zu verstoßen. „Die Bundesregierung scheint bereit zu sein, einer vollständigen Aushöhlung des europäischen Flüchtlingsrechts zuzustimmen“, kritisierte Duchrow.



Ähnlich äußerte sich am Dienstag die Organisation Pro Asyl. „Kommt die Reform, so droht eine Aushebelung des Asylrechts in der EU“, warnte die Pro-Asyl-Rechtsexpertin Wiebke Judith. „Diese Woche zeigt sich, ob die Bundesregierung Flüchtlingsschutz und Menschenrechten auf Druck von rechts den Rücken kehrt.“ pw/bk