Merkel bekommt Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen

Angela Merkel © Christian Spicker/IMAGO

Angela Merkel (CDU), Altbundeskanzlerin, bekommt den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen.

Köln in Deutschland - Die Verleihung soll am 16. Mai in Köln stattfinden, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf am Mittwoch mitteilte. Die Laudatio auf die Preisträgerin hält demnach die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde.

„In ihren 16 Jahren als Bundeskanzlerin hat Angela Merkel unser Land und ganze Generationen geprägt“, erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Gewürdigt wird Merkel demnach für ihren „unermüdlichen Einsatz zum Wohl des deutschen Volkes in einer von internationalen Krisen geprägten Zeit“.

Zudem erfolge die Auszeichnung für Merkels Beitrag zur Stabilität der Europäischen Union und ihren außergewöhnlichen humanitären Leistungen. Sie habe sich um das „Ansehen Deutschlands in der Welt“ verdient gemacht, erklärte Wüst.



Die Auszeichnung erfolge auch in Anerkennung der „Vorbildfunktion Angela Merkels als erste Bundeskanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“, teilte der Ministerpräsident weiter mit. Dies diene zahlreichen Frauen als Ermutigung.



Jüngst war Merkel Mitte April in Berlin mit dem höchsten deutschen Verdienstorden, dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung, ausgezeichnet worden. Diese verlieh ihr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Der Staatspreis ist die höchste Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Er wird in der Regel einmal im Jahr verliehen. Zuletzt wurde im Jahr 2022 der frühere Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher ausgezeichnet. tbh/cfm