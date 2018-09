Merkel fordert kostenlose Diesel-Nachrüstung für Verbraucher

Sollte AM das so gesagt haben, ist das der erste vernünftige Satz aus ihrem Mund seit Jahren - beschämend für eine BKin der BRD!

Jeder Euro aus der Steuerkasse, aus noch so einem infamen Topf aus Berlin, der Staatskasse, einer Bügelfalte von Scheuer, einer schwarzen Kasse, wäre die verbotene Veruntreuung von unserem Steuergeld, eine strafbewehrte Zuwendung an die Autoindustrie, die dann die Straftatbestände der Veruntreuung erfüllen würde, aus dem Komplex der Korruption.

Die CSU hat ja darin eine gewisse Erfahrung und die CDU ebenso, auch was die Vertuschung, die Verschleppung, die Folgen der 5 er Loopings anbelangt. Legt den Scheuer in Ketten, denn der Platz vom Wissmann wird demnächst frei.

Grüne, Linke, SPD, FDP, dies wäre in Teilbereichen dann Euer politisches Todesurteil.

Noch dazu im Paarlauf, mit dem rechtswidrigen Zustand im Bundestag, dem Überhang dem Ausgleich, mit weit über hundert Fällen.