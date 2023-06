Trotz lukrativer Rente: Merkels Frisur zahlt weiterhin der Staat

Von: Jens Kiffmeier

Auftritt in Frankreich, die Frisur sitzt: Altkanzlerin Angela Merkel (CDU). © Lewis Joly/dpa

Neue Frisur auf Steuerzahler-Kosten: Das Kanzleramt zahlt weiterhin für Angela Merkel (CDU) eine Visagistin – trotz Rente. Das sorgt nun für Ärger.

Berlin – Kostenloser Haarschnitt: Als Bundeskanzlerin a.D. darf sich Angela Merkel (CDU) weiterhin über ein paar Privilegien freuen. So zahlt das Kanzleramt weiterhin das Styling der früheren Regierungschefin – was beim Bund der Steuerzahler jetzt für Empörung gesorgt hat. Es sei den Bürgerinnen und Bürger kaum zu vermitteln, dass sie „auch für Visagisten und Hairstylisten aufkommen sollen“, wetterte Verbandschef Reiner Holznagel. Doch im Kanzleramt wies man die Kritik zurück. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Merkels Frisur für Wirbel sorgt.

Deutsche Politikerin: Angela Merkel (CDU) Amt: Bundeskanzlerin (von 2005 bis 2021) Alter: 68 Jahre Gehalt als Kanzlerin: 25.000 Euro

Ärger mit der Frisur: Kanzleramt zahlt für Stylistin von Angela Merkel

Offenbar begleitet eine freiberufliche Assistentin die Altkanzlerin regelmäßig bei Reisen. Das hatte der Tagesspiegel unter Berufung auf eine Korrespondenz von Merkels Büro mit der Regierungszentrale berichtet. Dies kann demnach auch bei „nicht-öffentlichen“ Terminen der Fall sein, wie das Kanzleramt dem Blatt bestätigte. Die Übernahme von Kosten für Kosmetik, Frisur und Styling seien „notwendige Ausgaben“, die im Zusammenhang mit der „Wahrnehmung fortwirkender Amtspflichten anfallen“.

Über die Höhe der Kosten machte das Kanzleramt dem Bericht zufolge keine Angaben. Juristisch ist der Fall aber in der Bundeshaushaltsverordnung geregelt. Begründet wird dies damit, dass die ehemalige Kanzlerin und ihre Amtskollegen auch nach dem Ende ihrer Dienstzeit weiterhin Aufgaben erfüllen und als Aushängeschild des Staates gelten. Oftmals übernehmen sie in Krisensituationen eine Vermittlerrolle oder andere Repräsentationspflichten.

Für diese Aufgaben stellt der Staat den Altkanzlern auch im Bundestag ein Büro und Mitarbeiter zur Verfügung, was mitunter aber auch zu Diskussionen führt. Als Merkel kürzlich neun Stellen beantragte, was doppelt so viele sind wie üblich, gab es bereits einen Aufschrei. Und auch bei ihrem Amtsvorgänger Gerhard Schröder (SPD) sorgte das Bereitstellen eines Büros wegen seiner Putin-Nähe für Ärger.

Angela Merkel (CDU) im Unruhestand: Im Herbst 2024 soll ihr Buch erscheinen

Die heute 68 Jahre alte Merkel war zur Bundestagswahl 2021 nach 16 Jahren Kanzlerschaft nicht mehr angetreten. Nachdem sie sich nach ihrer aktiven Dienstzeit zurückgezogen hatte und mit ihrem Ehemann auf Reisen gegangen war, tritt sie inzwischen hin und wieder als Rednerin auf – unter anderem im September beim Stadtjubiläum in Goslar oder zum 77-jährigen Bestehen der Süddeutschen Zeitung in München. Bei diesen Auftritten sind immer wieder ihre Einschätzungen gefragt, unter anderem auch zur deutschen Haltung in der Russland-Frage, die sie über fast zwei Jahrzehnte mitprägte. Vor diesem Hintergrund arbeitet Merkel derzeit auch an ihrem Buch über ihre politischen Erlebnisse. Im Herbst 2024 sollen die Memoiren veröffentlicht werden.

Steuergeld für Kosmetik und Frisur: Auch Baerbock lässt zahlen

Die Übernahme von Styling-Kosten für Regierungsmitglieder sind aber nicht unüblich. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) lässt den Steuerzahler für ihre Stylistin zahlen: 7500 Euro werden monatlich fällig. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und andere Regierungsmitglieder wie zum Beispiel Familienministerin Lisa Paus (Grüne) nehmen den Visagisten-Service in Anspruch.

Wie viel Rente bekommt Merkel? Reicht die Rente von Angela Merkel? Davon kann man sicherlich ausgehen. Die Altkanzlerin ist 68 Jahre alt, also im besten Rentenalter. Nach dreißigjähriger Dienstzeit als Abgeordnete, Ministerin und Kanzlerin steht ihr ein Ruhegehalt zu, das sich auf Grundlage des Ministergesetzes des Bundes aus dem Jahr 1953 berechnet und das alle ihre Tätigkeiten einbezieht. Medienberichten zufolge kann Merkel ihren Lebensabend mit geschätzten 15.000 Euro im Monat genießen.

Dennoch fordert der Bund der Steuerzahler eine Überprüfung der Regeln – zumindest für ausgeschiedene Regierungsmitglieder. Solche Kosten müssten „auf das Notwendigste reduziert und im Zweifel privat bezahlt werden“, sagte Holznagel.

„Kohls Mädchen“: Merkels Frisur sorgte schon immer für Debatten

Damit verfolgt Merkel das Gerede über ihre Frisur auch in den Ruhestand. Bereits zu Beginn ihrer Karriere musste sie sich wegen des Haarstylings viel anhören. Als sie in den 1990er-Jahren als Umweltministerin in das Kabinett von Kanzler Helmut Kohl eintrat, trug sie einen kurzen Topfschnitt – was sie jung aussehen ließ. Jahrelang wurde sie auch deswegen als „Kohls Mädchen“ verspottet. Doch wegen ihrer Äußerlichkeiten haben sie viele Gegner unterschätzt, am Ende stieg sie zu einer der einflussreichsten Politikerinnen der Welt auf. Der Kurzhaarschnitt blieb. Aber irgendwann griff auch Merkel auf die Styling-Beratung zurück. Bis heute. (jkf)