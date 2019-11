Umfrage-Hammer zur Merkel-Nachfolge: AKK kommt bei der Union nicht gut weg

Gegenüber anderen Meinungen, auch Ihrer, bin ich selbstverständlich tolerant. Weniger tolerant bin ich aber, wenn jemand mit dem Zustandekommen von Entscheidungen, die nach "unseren" demokratischen Spelregeln des GG getroffen wurden, nicht einverstanden ist. Eine - wie Sie schreiben - "richtige Entscheidung" wird es inhaltlich nur in den seltensten Fällen für alle geben. Sie stellen es so dar, dass bestimmte Sichtweisen als richtig oder falsch zu werten wären und genau darin liegt die Intoleranz, die ich meine. In demokratischem Konsens gefundene Kompromisse werden dadurch diskreditiert. Aus den Erfahrungen unserer Geschichte sollten wir uns sehr hüten, dass nur einer oder wenige vorgeben, was richtig und was falsch ist.