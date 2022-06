Merkel bleibt stumm zu Ukraine-Krieg - Vertrauter gibt nun Einblick: „Belastet sie“

Von: Stephanie Munk

Teilen

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht 2018 neben Russlands Präsident Wladimir Putin vor Schloss Meseberg. © Michael Kappeler/dpa

Altkanzlerin Angela Merkel sagte bisher kaum etwas zum Ukraine-Krieg, zu ihrer Russland-Politik und ihrem Umgang mit Putin. Ein Vertrauter spricht jetzt über ihre Beweggründe.

Berlin - 18 Jahre lang war Angela Merkel Bundeskanzlerin. Viele Krisen gab es in ihrer Amtszeit. Aber mit so großen Herausforderungen gleichzeitig - Krieg in Europa, Rekord-Inflation, anhaltende Corona-Pandemie - wie die aktuelle Ampel-Koalition hatte Merkel nicht zu kämpfen. Jetzt vermisst der ein oder andere ein Wort von ihr als CDU-Schwergewicht.

Der Wunsch nach einer Erklärung Merkels zum Ukraine-Krieg hat mehrere Gründe. Einerseits verstand sie es oft, den Deutschen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Andererseits hat Deutschland jetzt auch mit den Folgen ihrer langjährigen Politik zu kämpfen. Stichwort: zu große Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin, verhängnisvolle Energie-Abhängigkeit von Russland.

Merkel schweigt zu Ukraine-Krieg - Nur wenige Sätze ließ Altkanzlerin ausrichten

Doch Merkel hält sich bedeckt. Lediglich über ihre Sprecher ließ sie seit Ende ihrer Amtszeit einige wenige Sätze ausrichten. Sie unterstütze „alle Anstrengungen der Bundesregierung und der internationalen Staatengemeinschaft, der Ukraine zur Seite zu stehen und der Barbarei und den Krieg Russlands gegen die Ukraine ein Ende zu bereiten“, vermeldete ein Sprecher nach Bekanntwerden der Gräueltaten von Butscha.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Ein andermal teilte eine Sprecherin lediglich mit, Merkel stehe hinter die Entscheidung, „die Ukraine 2008 nicht in die Nato aufzunehmen“. Mit Spannung erwartet wird deshalb umso mehr ein Auftritt der Altkanzlerin am Mittwoch, 1. Juni. Erstmals seit dem Ausscheiden aus ihrem Amt hält sie eine teil-öffentliche Rede. Sie wird die Laudatio auf den scheidenden GDB-Chef Reiner Hoffmann halten.

Merkel schweigt zu Ukraine-Krieg - Vertrauter: „Will nicht Art Nebenkanzlerin sein“

Im Vorfeld gibt nun ein Vertrauter von Angela Merkel einen kleinen Einblick in die Gedankenwelt der Altkanzlerin. Der Schauspieler Ulrich Matthes (63) steht in Kontakt zu Merkel und gab ein Interview mit dem Stern, in dem er sich auch zu Merkels Schweigen zum Ukraine-Krieg äußerte.

Der Schauspieler Ulrich Matthes hält Kontakt zu Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Hier ist er bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2021 zu sehen. © Britta Pedersen/dpa

Genau zu wissen, was die Altkanzlerin bewegt, scheint Matthes auch nicht, aber er ahne, „dass sie nicht als eine Art von Nebenkanzlerin präsent sein will.“ Schon vom Typ her strebe sie nicht „die Rolle der Elder Stateswoman an.“ Sicher ist sich Matthes dass Merkel die Situation „ungleich mehr“ belaste, „als sie uns ohnehin alle belastet“.

Kritik an Merkel wegen ihrer Russlandpolitik sei nicht angebracht, findet der Schauspieler: Ich glaube nicht, dass irgendein anderer Kanzler sich in den vergangenen 20 Jahren gegenüber Russland anders verhalten hätte.“ Matthes weiter: „Ich gönne ihr einfach, dass sie jetzt, in dieser Situation, keine Verantwortung mehr trägt. Und ich fand es richtig, dass sie abgetreten ist. Die Zeit war reif.“

Merkel schweigt zu Ukraine-Krieg - „Es wird andere Art von Präsenz geben“

Dass Merkel - wie beispielsweise einst Altkanzler Helmut Schmidt - in Zukunft doch noch am politischen Diskurs in Deutschland einnehme und beispielsweise in Talkshows auftrete, glaubt Ulrich Matthes nicht: „In den nächsten Jahren wird es von ihr eher eine andere Art von Präsenz geben und eine andere Art des Unterspielens dieser Rolle.“

Ulrich Matthes, 63, ist Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin und hatte auch einige TV-Rollen, zum Beispiel mehrmals im „Tatort“. Im Kinofilm „Der Untergang“ spielte er Propagandaminister Joseph Goebbels, derzeit ist er im Netflix-Drama „München“ als Adolf Hitler zu sehen.

Merkel und der Ukraine-Krieg: Kritik an Russland-Politik der Ex-Kanzlerin

Merkel muss sich seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs teils schwere Vorwürfe anhören, beispielsweise vom ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, der sagte: „Niemand war so nah dran an Putin wie sie.“ Zu Beginn des Krieges sagten Melnyk und einige andere aber auch, dass Merkel gerade deswegen eine der wenigen sein könnte, die Einfluss auf Putin nehmen könne und im Ukraine-Krieg vermitteln könne.

Hoffnungen dahingehend enttäuscht hat Altkanzler Gerhard Schröder (SPD), der zwar weinige Wochen nach Kriegsausbruch nach Moskau zu seinem engen Freund Putin reiste, jedoch offenbar ergebnislos. Distanziert hat sich Schröder von Putin seit dessen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht. Auch seine hochdotierten Ämter in russischen Energiekonzernen behielt er weitgehend. Deshalb wird nun sogar ein Parteiausschluss des Ex-Kanzlers diskutiert. smu