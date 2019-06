Seitenhieb auf AKK? Merkel sorgt mit Reaktion auf CDU-kritisches Video für Spekulationen

Von so viel konzentrierter Heuchelei auf einem Haufen kann einem nur noch schlecht werden. Seit Frau Merkel im Amt ist, gehen ihr "andere Meinungen" mehrspurig am Arm vorbei, weil sie nun mal alles am besten weiß.

Und wie lullt man nun die Kids am besten ein? Frau Merkel ist auch der Meinung, bewertet kritisch, fordert dieses & jenes, anderes muss ihrer Meinung nach geschehen oder sollte aufgenommen werden... und geht alsdann nachhause, um weiter zu wurschteln wie schon die letzten 13 Jahre. Wohlgemerkt, nicht irgendjemand, sondern einer der wenigen Menschen, die all diese Dinge tatsächlich ändern KÖNNTEN oder zumindest in die richtige Richtung zu drehen..., wenn sie denn wollten, was bei Frau M. aber eindeutig nicht gegeben ist.

Die Wahlergebnisse belegen eindrucksvoll, dass ihr auch die heutige Jugend diese billige Masche nicht mehr abkauft.