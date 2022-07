Bayreuther Schaulaufen: Stoiber sorgt mit Handy-Panne für Lacher - Merkel revanchiert sich nach 20 Jahren

Von: Felix Durach

Teilen

Altkanzlerin Angela Merkel genießt ihren Ruhestand auf den Festspielen in Bayreuth. Edmund Stoiber leistet sich während der Premiere einen Handy-Fauxpas.

Bayreuth – Am Montagabend sind die Festspiele in Bayreuth 2022 vor den Augen der deutschen Prominenz aus Politik und Kultur angelaufen. Bis 28. August dreht sich in der oberfränkischen Stadt nun alles um Richard Wagner. Altkanzlerin Angela Merkel galt schon während ihrer Amtszeit als Regierungschefin als bekennende Wagnerianerin und ließ sich das Spektakel auch im Ruhestand nicht entgehen. Gemeinsam mit Ehemann Joachim Sauer wohnte die 68-Jährige der Aufführung von „Tristan und Isolde“ am Montagabend bei.

Angela Merkel: Altkanzlerin besucht die Bayreuther Festspiele

Die ehemalige Bundeskanzlerin kam 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn am Bayreuther Festspielhaus an. Traditionell nehmen dann oben Bläser Aufstellung, um einige Takte aus dem jeweiligen Wagnerschen Musikdrama zu spielen und so auf den baldigen Vorstellungsbeginn hinzuweisen. Zusammen mit Ehemann Joachim Sauer schritt sie am Montag bei Temperaturen von 35 Grad über den roten Teppich, es gab freundlichen Applaus der Schaulustigen.

Altkanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit ihrem Ehemann Joachim Sauer bei den Festspielen in Bayreuth. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die aktuelle Bundesregierung hingegen war nur schwach vertreten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Bayreuther Festspielen eine Absage erteilt. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) war zwar angekündigt, hat ihre Termine wegen einer Corona-Erkrankung aber abgesagt. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) waren die einzigen Vertreter der Bundesregierung auf dem roten Teppich in Bayreuth.

Bayerische Polit-Prominenz in Bayreuth: Stoiber leistet sich peinlichen Handy-Fauxpas

Hinzu kamen einige Mitglieder der bayerischen Landesregierung. Neben Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), gab sich auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit seiner Frau Karin die Ehre. Auch die ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein und Edmund Stoiber traten die Reise nach Bayreuth an.

Letzterer sorgte während der Aufführung für einen kleinen Fauxpas. Wie bild.de berichtet, drückte Stoiber während des dritten Akts auf seinem Handy herum. Lautlos gestellt hatte er sein Mobiltelefon jedoch offenbar nicht. „Wow! Ein Naturtalent“, erklang kurz darauf offenbar eine Werbung aus dem Handy des 80-Jährigen - während der laufenden Vorstellung. Nach kurzem Gelächter der anderen Gäste gelang es dem ehemaligen Ministerpräsidenten jedoch, sein Handy wieder unter Kontrolle zu bringen.

Merkel lädt Stoiber in die Uckermark ein: Antwort auf das Wolfratshauser Frühstück?

Edmund Stoiber und seine Frau Karin erhielten bereits kurz zuvor eine Einladung zu einem ganz besonderen Kurztrip. Angela Merkel hatte ihren Unions-Kollegen in die Uckermark eingeladen. „Kommen Sie mich doch endlich mal besuchen! Ich zeig‘ Ihnen meine Heimat!“, soll die Altkanzlerin laut bild.de gesagt haben.

Edmund Stoiber (l), ehemaliger bayerischer Ministerpräsident, redet mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Loge bei der Eröffnung der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele © Daniel Löb/dpa

Nach über 20 Jahren will sich die Altkanzlerin also wohl bei dem 80-Jährigen revanchieren. Am 11. Januar 2002 gastierte Merkel im Hause der Stoibers in Wolfratshausen. Bei einem gemeinsamen Frühstück überließ die damalige CDU-Chefin dem damaligen CSU-Chef den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur der Union. Stoiber unterlag bei der Bundestagswahl 2002 denkbar knapp Amtsinhaber Gerhard Schröder (SPD). Merkel war drei Jahre später an der Reihe und zog ins Bundeskanzleramt ein. Es bleibt abzuwarten, welche Themen bei einem gemeinsamen Frühstück in der Uckermark besprochen werden könnten. (fd mit dpa)