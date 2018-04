Merkel telefoniert nach Trump-Treffen mit Macron und May - das ist das Ergebnis

Die "Retterin der freien Welt" (deutsche Presse) wurde als "schwächstes Glied in der EU" (amerikanische Presse) erkannt, ist international wohl way from window. Gut so. Jetzt braucht sie nur noch der Seehofer einmal richtig auflaufen lassen, dann sind wir diese Unglückskanzlerin endlich los.

Ich sehe schon Autokorso, Diesel und Benziner mit Deutschlandfahnen, wenn sie verschwunden ist.