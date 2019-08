Merkel und die Migration: Ein deutsches Missverständnis

Fragen Sie doch die Manager bei Bertelsmann mal wie viele Flüchtlinge sie in ihren meistens leer stehenden Villen in Spanien aufgenommen haben. Die Antwort wird vermutlich null sein.

Wir stellen mal fest: 1. das Problem der unkontrollierten Zuwanderung hat weder Deutschland, noch die EU im Griff. Man hangelt sich von einer hohlen Phrase zur Nächsten, vom unsinnigen Vorstoß der Seite A zum nächsten unsinnigen Vorstoß der Seite B. Nachdem man diese Situation schlicht nicht unter Kontrolle hat -auf Steuerzahlerkosten der Deutschen wohlgemerkt- wird krampfhaft versucht, die Story vom Fachkräftemangel, der Überalterung und dem Bunt-Traum aufrecht zu erhalten, um dieses ganze Chaos wenigstens positiv zu framen. Mit der Wirklichkeit hat das alles nichts mehr zu tun, aber die Medien machen sich zum willigen Gehilfen und damit eben lächerlich.

Darüberhinaus lässt sich auch durch die Presse immer noch keine kritische Distanz zu den politischen Entscheidungen in Verbindung mit der Massenmigration feststellen. Die augenscheinlichen Problemen die mit der Zuwanderung einhergehen, werden beschönigt, verschwurbelt und mit immer neuen unsinnigen „Statistiken“ und Erklärungen abgemildert dargestellt, NUR um „den Rechten“ jaaaa nicht in die Karten zu spielen. Das ist nunmal Gesinnungsjournalismus und lässt sich nicht wegdiskutieren. 2. das Asylrecht ist bis zur Unkenntlichkeit mißbraucht worden und irgendwie scheint es niemanden zu jucken. Rückführungen finden nicht statt, Abschiebehaft ist ein No-Go und trotz Milliardenhilfen -klar, mal wieder deutsches Steuergeld- ist die teuerste Regierung aller Zeiten nicht fähig, Druck auf die Herkunftsländer auszuüben, damit die Rückführungen konsequent durchgezogen werden. Zu allem Überfluss wird die tatsächliche Sicherheitslage in den Herkunftsländern (zb Syrien) unter den Teppich gekehrt, damit die Unfähigkeit zur Abschiebung nicht ganz so stark auffällt. Mittlerweile werden von Politik, Presse &Co ja schon ohne Skrupel die Begriffe Asyl, Flucht und Migration einfach munter durcheinandergewirbelt. Alles Themenblöcke mit sehr unterschiedlichen Rechtsgrundlagen....aber hey....ist ja jetzt auch schon egal. 3. im Moment profitieren wir keineswegs von der Zuwanderung aus dem arabsichen Raum und Afrika. Wer das behauptet, lügt. Ganz einfach. Insofern: Pragmatismus sehe ich keinesfalls bei diesem Thema. Eher naive Lethargie. Vom Wähler bis hin zur Regierung.

Leider gibt es bei dem Thema eine riesige Begriffsverwirrung: Asylanten, Zuwanderer, Wohlstands-Migranten, "Flüchtlinge" usw.

In der Bertelsmannstudie wird leider nur zwischen Zuwanderer und Flüchtlingen unterschieden.

Ebenso wird in der Studie bei Zuwanderung leider nicht nach Ursprungsländern unterschieden.

- Es gibt in den Grenzregion zu den Nachbarländer in der Regel unproblematische traditionell grenzübergreifende Personenwanderung.

- Es gibt/gab arbeitsmangelbedingt bei näheren oder etwas weiter entfernten EU-Nachbarn Migration nach Deutschland. z.B. aus Irland, GB und früher aus Österreich. Diese Menschen auf einem vergleichbaren Kulturraum sind auch nicht das Problem.

- Es gibt auch Menschen aus sehr weit entfernten Länder (China, Japan ...), die auf Grund ihrer kulturellen Prägung sehr freundlich und anpassungsfähig sind.

Alle genannten Gruppen habe ich in meinem Arbeitsleben kennen und auch schätzen gelernt. (mit gelegentlich kleinen Sprachproblemen

... aber bei beiderseitigem Guten Willen auch kein Problem)

Diese 3 Gruppen sind mit unserem Einverständnis und z.T. auf Einladung unserer Arbeitgeber hier. Demgegenüber stehen stehen Personengruppen, die ohne unser Einverständnis (teilweise mit üblen Tricks - z.B. sich selbst in "Seenot" bringen") unberechtigt (und unter Hilfestellung der Berliner Regierung, die sich einer Grenzkontrolle verweigert) in unser Land eindringen.

Diese Gruppen sind aufgrund ihrer kultur?ellen und religösen Prägung die, die auf Dauer Probleme bereiten.

Die Studie geht auf diesen Unterschied leider nicht wirklich ein.

Im Kapitel 4 der Studie gibt es eine Gegenüberstellung von Umfragen in D und Kanada.

Als Erklärung für die Unterschiede zur Akzeptanz von zugewanderten Fremden fehlt der Hauptgrund, daß Canada aussucht, wer rein darf und wer nicht. Dort bestimmt Canada wer kommt. In Deutschland bestimmen die Wohlstands-Migranten, wer kommt und hier die Sozialsystem auf Dauer belastet.