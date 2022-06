Merkel erklärt erstmals ihren Zitteranfall bei Selenskyj-Besuch: „Hat mir sehr zu schaffen gemacht“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Altkanzlerin Angela Merkel beantwortete erstmals nach ihrer Amtszeit Fragen im Fernsehen. Dabei nannte sie auch den Grund für ihre öffentlichen Zitteranfälle.

Berlin — Inmitten des Ukraine-Konflikts hat Altkanzlerin Angela Merkel endlich ihr Schweigen gebrochen. Erstmals nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt am 8. Dezember trat Merkel im Fernsehen auf, um Fragen rund um den andauernden Ukraine-Krieg zu beantworten. Schließlich wurde mit Spannung erwartet, welche Position die Altkanzlerin in Bezug auf Wladimir Putins Angriffskrieg einnimmt.

Merkel im Fernsehen: Zitteranfälle der Kanzlerin sorgten 2019 für Besorgnis - jetzt liefert sie Grund

Bevor aber in das brisante Thema des Krieges eingetaucht wurde, gab es ein kleines Zeitfenster für etwas persönlichere Fragen. In ihrem Gespräch mit Journalist und Autor Alexander Osang unter dem Motto „Was also ist mein Land“ lieferte Merkel an dieser Stelle Antworten auf eine Frage, die lange Zeit unbeantwortet blieb. Jetzt schaffte sie jedoch Klarheit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am 18. Juni 2019 erstmals Deutschland. Empfangen wurde der wichtige Gast in Berlin von Angela Merkel, die während der gesamten Zeremonie aber am gesamten Körper stark zitterte. Der Zitteranfall sorgte für Schlagzeilen auch in internationalen Medien und zudem Besorgnis über die Gesundheit der Kanzlerin.

In einer anschließenden Pressekonferenz betonte die damalige Kanzlerin, sie habe wenig getrunken und dies nun nachgeholt: „Ich hab inzwischen mindestens drei Gläser Wasser getrunken. Und insofern geht es mir gut.“ Auf den Zitteranfall beim Selenskyj-Besuch folgten allerdings weitere. Innerhalb von drei Wochen gab es drei solche Anfälle, wie etwa beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne.

Unter dem Motto „Was also ist mein Land?“ beantwortete Angela Merkel Fragen des Journalisten und Autors Alexander Osang. © Fabian Sommer/dpa

Merkel im TV-Interview: Tod der Mutter hat 2019 wohl für Zitteranfälle gesorgt - es hat sie „mitgenommen“

Offenbar war jedoch Dehydration nicht der einzige Grund für die Zitteranfälle der Altkanzlerin, wie sie nun im TV-Interview aufdeckte. „Der Tod meiner Mutter hat mir sehr zu schaffen gemacht. Dazu kam auch noch, dass ich wenig getrunken hatte“, gestand sie. Merkels Mutter Herlind Kasner verstarb am 6. April 2019 im Alter von 90 Jahren, wobei die Altkanzlerin ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Mutter pflegte. Sie sei in der Zeit sehr erschöpft gewesen und der Tod habe sie doch mehr mitgenommen als sie zunächst gedacht habe, schilderte Merkel im Fernsehinterview.

Im Gespräch mit Osang erklärte sie im Anschluss, warum sie bei weiteren Zeremonien dann auf einem Stuhl saß. Nach ihren Anfällen habe sie bei militärischen Ehren Angst gehabt, dass das Zittern wieder auftrete. Deswegen habe sie sich einen Stuhl auf das Podest stellen lassen, um die Nationalhymnen im Sitzen abzunehmen.

„Ich glaube, dass es so, wie es gekommen ist, eines Tages auch vergehen wird. Aber es ist noch nicht so weit“, sagte Merkel damals nach ihrem Zitteranfall während des Empfangs von Rinne. So kam es auch tatsächlich. Irgendwann hörten die Anfälle auf und die Kanzlerin konnte ihre Gäste wieder in Ruhe im Stehen empfangen. Im Interview ging Merkel auch auf einen dreisten Einschüchterungsversuch von Putin ein. (bb)