Merz: „Andere Kanzler vor Scholz mutiger und zupackender. Selbst Schröder.“

Friedrich Merz © Political-Moments/IMAGO

CDU-Chef Merz hat heftige Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Jahr nach seinem Amtsantritt geäußert.

Berlin in Deutschland - „Andere Bundeskanzler vor Scholz waren mutiger und zupackender. Selbst Gerhard Schröder. Ich erinnere nur an seine Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010“, sagte Merz der „Rheinischen Post“ vom Dienstag.

Scholz habe nach seiner Rede zur „Zeitenwende“ am 27. Februar im Bundestag „eine große Chance gehabt, in unserem Land sehr viel mehr zu erreichen“, urteilte Scholz. „Diese Gelegenheit hat er nicht genutzt. Die Regierung hat Deutschland nicht fit gemacht für die Zukunft.“



Insgesamt werde Deutschland „unter Wert regiert“, befand Merz, der auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist. Die Koalition streite zu viel und verwende „zu wenig Zeit darauf, in der Wirtschafts- und Energiepolitik eine Wende zum Besseren hinzubekommen“. Merz fügte hinzu: „In der Schule würde man sagen, sie hat sich redlich bemüht.“

Sein persönliches Verhältnis zu Scholz sei in den letzten Wochen allerdings besser geworden, berichtete der CDU-Chef. „Es hat ein abruptes Ende der Kommunikation durch die Bundesregierung gegeben nach meiner Reise in die Ukraine. Seit dem Spätsommer läuft es wieder ganz gut“, sagte Merz, der Anfang Mai in die Ukraine gereist war.

Der Amtsantritt der Ampel-Regierung jährt sich am Donnerstag zum ersten Mal: Am 8. Dezember 2021 war Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden; auch seine Ministerinnen und Minister wurden an diesem Tag ernannt. cne/bro

Parteien der Ampel-Koalition betonen Willen zur weiteren Zusammenarbeit

Ein Jahr nach ihrer Amtsübernahme haben die drei Parteien der Ampel-Koalition betont, weiter zusammenarbeiten zu wollen. Die Regierungsparteien hätten „noch viel vor: Wir wollen Deutschland sozialer und gerechter, moderner und digitaler, wettbewerbsfähiger und klimaneutral machen“, schrieben die Vorsitzenden von SPD, FDP und Grünen, Saskia Esken, Lars Klingbeil, Christian Lindner, Ricarda Lang und Omid Nouripour, in einem gemeinsamen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ, Dienstagsausgabe).



Die fünf Parteivorsitzenden bekräftigten zudem ihr übergeordnetes Ziel, den gesellschaftlichen Wandel „aktiv gestalten“ zu wollen. Wenn Fortschritt in der Gesellschaft angenommen werden solle, dann müssten „dafür Brücken gebaut und lagerübergreifende Perspektiven eingebunden werden“, heißt es in dem Gastbeitrag in der FAZ. Es zeichne ihre Koalition aus, eine gemeinsame Fortschrittsperspektive aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu entwickeln.



Die Politiker lobten außerdem, dass viele Vorhaben der Koalition Diskussionen ausgelöst hätten. Diese Debatten seien in einer demokratischen Gesellschaft notwendig, „so prüfen wir unterschiedliche Argumente und Lösungen“.



Die fünf Parteivorsitzenden zogen in der FAZ eine positive Regierungsbilanz und verwiesen bei der Energiekrise auf die „vollen Gasspeicher“ und die Bemühungen, unabhängig von russischem Gas zu werden. Die finanziellen Belastungen für viele Bürger, Unternehmen und soziale Einrichtungen habe die Koalition mit insgesamt fast 300 Milliarden Euro in mehreren Schritten abgefedert.



In Umfragen war die Ampel-Regierung zuletzt hingegen im Stimmungstief. In einer jüngsten Umfrage des Instituts Insa für die „Bild am Sonntag“ kamen die Koalitionsparteien nicht mehr auf eine Mehrheit. mhe/