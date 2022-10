Merz besetzt Position des CDU-Bundesgeschäftsführers neu

Teilen

Friedrich Merz © IMAGO/Ulrich Stamm

CDU-Vorsitzender Friedrich Merz tauscht den CDU-Bundesgeschäftsführer aus.

Am Tag nach der Landtagswahl in Niedersachsen hat die CDU eine Neubesetzung wichtiger Spitzenpositionen bekannt gegeben: Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig muss gehen, seinen Posten übernimmt ab Samstag der langjährige Konzernmanager Christoph Hoppe, wie die Partei am Montag mitteilte. Neue Leiterin der Stabsstelle Strategische Planung und Kommunikation wird demnach die Journalistin Kathrin Degmair.



"Ich freue mich, mit Kathrin Degmair und Christoph Hoppe zwei exzellente Führungspersönlichkeiten für die CDU gewonnen zu haben", erklärte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. "Beide sind teamfokussierte Brückenbauer und 'Macher'", lobte er.

Der bisherige Bundesgeschäftsführer Hennewig war im Sommer 2019 von der damaligen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Amt gebracht worden. Er hatte zuvor bereits viele Jahre im Konrad-Adenauer-Haus gearbeitet - anders als sein Nachfolger: Hoppe war nach Parteiangaben Anfang der 90er-Jahre für die Unionsbundestagsfraktion und das Kanzleramt tätig, danach aber rund 25 Jahre als Manager "in der zivilen Luftfahrt-, der Verteidigungs- und der Bahnindustrie".



Degmair war lange als Journalistin beim Bayerischen Rundfunk tätig. In den vergangenen eineinhalb Jahren arbeitete sie den Angaben zufolge bei der internationalen Strategieberatungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG).



CDU-Generalsekretär Mario Czaja erklärte, die Parteispitze sei froh, "Christoph Hoppe als international erfahrenen CEO mit politischem Hintergrund und Dr. Kathrin Degmair als langjährige versierte Führungskraft in der Medienbranche und Expertise in strategischer Beratung neu in unserer Mannschaft zu haben". Er charakterisierte die neuen Spitzenkräfte als "leidenschaftliche Teamspieler" mit viel Know-How "in der Führung komplexer Organisationen sowie in Veränderungs- und Transformationsprozessen".



Bei Hennewig bedankte sich Czaja "für seine substantielle und hoch engagierte Arbeit als Bundesgeschäftsführer". Der bisherige Bundesgeschäftsführer habe "in einer sehr herausfordernden Zeit dafür gesorgt, dass das Konrad-Adenauer-Haus jederzeit verlässlich als impulsgebende Herzkammer für die CDU Deutschland gearbeitet hat, und wird in den kommenden Monaten den Wissenstransfer in der CDU-Familie weiter gestalten". cne/cha