Merz-Effekt? Union wieder beliebter als SPD: Umfrage-Schock für Sozialdemokraten

Von: Bedrettin Bölükbasi

Laut einer Umfrage liegt die Union - jetzt angeführt von Friedrich Merz - wieder vor der SPD. © Michael Kappeler/dpa

Genau als sich Friedrich Merz an das Ruder der Union gesetzt hat, liegt die CDU/CSU laut einer aktuellen Umfrage zur Bundestagswahl wieder vor der SPD.

München - Die Bundestagswahl im September des letzten Jahres ist bei der Union mit ziemlich schlechten Erinnerungen verbunden. Erstmals nach 16 Jahren landete die Partei wieder in der Opposition und musste die Regierung einer Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen überlassen. Zudem lag man am Ende hinter den Sozialdemokraten.

Wie es scheint, bricht für die Union jetzt aber langsam die Sonne zwischen den Wolken durch. Rechtzeitig zur Bestätigung von Friedrich Merz als neuem CDU-Chef geht es wieder hoch. Nun ist die Union bei den Wählern offenbar wieder beliebter als die SPD.

Union laut Umfrage wieder vor der SPD - CDU/CSU legt zu während Sozialdemokraten Verluste einstecken

Laut einer Forsa-Befragung ist die Union bei den Wählern in Deutschland wieder etwas beliebter als die SPD. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden CDU/CSU auf einen Stimmenanteil von 27 Prozent kommen, die SPD auf 23 Prozent. Das geht aus dem aktuellen „Trendbarometer“ von RTL und ntv hervor.

Im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorwoche gewinnt die Union drei Prozentpunkte, die SPD verliert zwei. Einen besseren Wert als die SPD erzielte die Union demnach zuletzt Mitte August 2021. Auch die FDP verliert der Umfrage zufolge einen Prozentpunkt und fällt mit 9 Prozent unter die 10-Prozent-Marke.

Die Werte für alle anderen Parteien bleiben demnach unverändert: Die Grünen liegen weiterhin bei 16 Prozent, die Linke bei 6 Prozent, die AfD bei 10 Prozent und sonstige Parteien bei 9 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen entspricht mit 23 Prozent in etwa dem Anteil der Nichtwähler bei der Bundestagswahl.

Merz neuer CDU-Chef: „Selbstvertrauen nicht verloren“ - Generalsekretär Czaja will an „Leerstellen“ arbeiten

Der neue Unionschef Friedrich Merz ist wohl entschlossen, gemeinsam mit seinem Team die Partei wieder an die Spitze zu bringen. Bei der Pressekonferenz nach der Briefwahl zu seiner Bestätigung als der neue Parteichef sagte Merz, man sei im Bund zwar in der Opposition, habe jedoch das Selbstvertrauen nicht verloren. Den CDU-Spitzenkandidaten, die in ihren Ländern den Wahlkampf bestreiten werden, sicherte er große Unterstützung zu.

Infos zur Umfrage Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland erhoben. Erhebungszeitraum: 25. bis 31. Januar 2022 Datenbasis: 2501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-2,5 Prozentpunkte. Die Frage lautete: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre?“

An seiner Seite befand sich während der Pressekonferenz der neue Generalsekretär Mario Czaja. Im Wahlkampf habe es Leerstellen gegebenen, räumte er ein. An diesen Defiziten wolle man jedoch arbeiten. Um welche Leerstellen es sich konkret handelt ging er dabei nicht ein. In den Ländern, in denen jetzt der Wahlkampf bevorsteht, wolle man deutlich machen, “dass die CDU in diesem Land eine wichtige Verantwortung hat”, so Czaja. (bb)