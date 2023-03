Merz über Klimaaktivisten: «Diese Leute haben doch mit Klimaschutz nichts am Hut»

Merz verurteilt die Aktivisten als «Straftäter». © IMAGO

Klimaaktivisten haben in den letzten Wochen für viel Aufregung gesorgt, beispielsweise das Grundgesetz-Denkmal in Berlin beschmiert. CDU-Chef Friedrich Merz sieht keine Grundlage für Gespräche mit ihnen.

Hagen - «Die meisten von denen sind keine Aktivisten, diese Leute haben doch mit Klimaschutz nichts am Hut», sagte der in Brilon geborene Merz der Westfalenpost in Hagen (online Mittwoch/Print Donnerstag). «Das sind Straftäter, wie man am Wochenende beim Anschlag auf die Grundgesetztafeln am Reichstag in Berlin wieder gesehen hat», sagte er. Da gebe es keine Gemeinsamkeiten und keinen Dialog. «Mit allen anderen, die ernsthaft um dieses wichtige Thema ringen, bemühen wir uns um konstruktive Gespräche».

Am Samstag hatten Aktivisten der Gruppe Letzte Generation eine schwarze Flüssigkeit an die gläsernen Wände der Kunstinstallation «Grundgesetz 49» des israelischen Künstlers Dani Karavan in Berlin geworfen. Mit Pinseln verschmierten sie sie an den Scheiben, auf denen die 19 per Laser eingravierten Grundrechtsartikel des Grundgesetzes stehen. Darüber klebten sie Plakate etwa mit der Aufschrift «Erdöl oder Grundrechte?». (dpa)