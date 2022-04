Merz kritisiert Informationspolitik von Scholz zu Ukraine-Hilfen als unzureichend

CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz wirft Bundeskanzler Olaf Scholz eine schlechte Informationspolitik zu Ukraine-Hilfen vor.

Berlin in Deutschland - "Die Stimmung zwischen der Bundesregierung und uns wird schlechter", sagte Merz am Donnerstag in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart". Dafür sei vor allem Scholz verantwortlich. "Da werden Fragen beantwortet, die ihm gar nicht gestellt worden sind. Und die Fragen, die ihm gestellt worden sind, beantwortet er nicht."

Konkrete Fragen nach Waffenlieferungen an die Ukraine etwa beantworte die Bundesregierung aus "Sicherheitsgründen" nicht, beklagte Merz. Wäre er selbst Bundeskanzler, würde er die Öffentlichkeit besser informieren, sagte Merz. "Natürlich müssen die Transportwege geheim gehalten werden", sagte Merz. "Aber wir müssen doch die Öffentlichkeit darüber informieren, was geliefert wird." pw/hcy

Zahl der registrierten Ukraine-Flüchtlinge steigt auf mehr als 310.000



Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine sind mehr als 310.000 ukrainische Flüchtlinge in Deutschland registriert worden. Das Bundesinnenministerium gab ihre genaue Zahl am Donnerstag mit 316.453 an. Da an den Grenzen keine systematischen Kontrollen der Einreise erfolgten, sei aber von einer wesentlich höheren Zahl eingereister Flüchtlinge aus der Ukraine auszugehen, erklärte eine Ministeriumssprecherin.



Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten am Nachmittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den Umgang mit der großen Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Es geht dabei um Registrierung, Unterbringung und Finanzierung. Um die Videokonferenz vorzubereiten, wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet, die ihre Ergebnisse in der Sitzung vorstellen soll. pw/cfm