Zuwanderung gegen Fachkräftemangel: Merz und sein General warnen vor Ampel-Plänen

Von: Bona Hyun

Linnemann und Merz kritisieren die Bundesregierung, zu sehr auf Einwanderung beim Fachkräftemangel zu setzen. © Michael Kappeler/dpa

Der Union zufolge konzentriert sich die Ampel bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels zu sehr auf Zuwanderung. Linnemann und Merz fordern ein Gegensteuern.

Berlin – Bei einer Lösung für das Problem des Fachkräftemangels setzt die Bundesregierung nach Ansicht der Union zu sehr auf Zuwanderung aus dem Ausland. Der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht darin zu geringes Potenzial. „Pro Jahr wandern ungefähr 40.000 bis 60.000 Menschen aus Drittstaaten in den Arbeitsmarkt ein, das löst unsere Probleme nicht. Die Regierung ignoriert sträflich das Potenzial im Inland“, sagte er den Funke-Medien. Auch sein Parteichef Friedrich Merz kritisiert den Ansatz der Ampel-Koalition und fordert eine zügige Lösung.

Fachkräftemangel in Deutschland: CDU-Chef Merz fordert Ampel zum Handeln auf

Merz warnte vor der Gefahr eines wirtschaftlichen Abstiegs und forderte von der Bundesregierung ein Gegensteuern. Mitten im Sommer stiegen die Arbeitslosenzahlen, und trotz des Fachkräftemangels habe die Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr 2023 um 16 Prozent über dem Vorjahr gelegen, sagte Merz der dpa.

Man müsse sich fragen, ob der Arbeitsmarkt bei 769.000 offenen Stellen und 2,55 Millionen Arbeitslosen eigentlich noch richtig funktioniere. „Oder richten wir uns darauf ein, dass wir den Arbeitskräftebedarf nur noch mit immer höherer Einwanderung decken?“ Wenn dem aber so sei, müsse sich die Bundesregierung fragen, warum sie es nicht schaffe, dass wenigstens diejenigen aus dem Ausland kommen könnten, die schon vor Wochen oder Monaten entsprechende Anträge gestellt haben.

CDU-Generalsekretär Linnemann: Bundesregierung setzt zu sehr auf Einwanderung

Linnemann schlug in eine ähnliche Kerbe. „Die Bundesregierung macht den Fehler, sich vor allem auf die Zuwanderung von ausländischen Fachkräften zu fokussieren“, sagte er im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Linnemann schlug stattdessen Steuerfreiheit für alle vor, die im Rentenalter weiter arbeiten. „Wer in Rente geht und freiwillig weiterarbeitet, soll 2.000 Euro im Monat steuerfrei verdienen dürfen“, forderte der neue Generalsekretär der Christdemokraten.

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger reagierte mit Unverständnis auf die Kritik. „Dass eine CDU-geführte Bundesregierung jahrelang mehr Fachkräftezuwanderung verhindert und damit den heutigen Fachkräftemangel mitverursacht hat, ist die eine Sache“, sagte die FDP-Politikerin der dpa. „Dass sie daraus aber nichts gelernt hat, ist haarsträubend und wohlstandsgefährdend.“ Selbstverständlich müsse das inländische Potenzial ausgeschöpft werden. Angesichts einer alternden Gesellschaft gehe es aber nicht ohne Fachkräftezuwanderung.

Ampel will Fachkräftemangel entgegenwirken – Union fordert “Bundesagentur für Einwanderung“

Die Ampel-Koalition will die immer größere Lücke an Fachkräften mit viel mehr Arbeitskräften aus dem Ausland füllen. Anders als heute sollen verstärkt Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger ohne anerkannten Abschluss ins Land kommen dürfen.

Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag will die Einwanderung von Fachkräften nach Deutschland hingegen mit einer eigenen Bundesagentur für Einwanderung neu regeln. „Fachkräfte erhalten so Service aus einer Hand: Von der Arbeitsplatz­vermittlung, der Prüfung der Voraussetzungen für die Einreise, über das nötige Visum bis hin zum Aufenthaltstitel nach Ankunft in Deutschland“, heißt es laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem Positionspapier des geschäftsführenden Vorstands der Unionsfraktion. (bohy/dpa)