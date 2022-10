Niedersachsen-Wahl: Merz will sich vom schlechten Abschneiden nicht entmutigen lassen

Friedrich Merz © IMAGO/Ulrich Stamm

CDU-Chef Friedrich Merz will sich von der Wahl-Schlappe seiner Partei bei der Niedersachsen-Wahl nicht entmutigen lassen.

Berlin in Deutschland - Das Wahlergebnis sei ein "Rückschlag" gewesen, "aber wir lassen uns hier überhaupt nicht entmutigen", sagte er am Montag nach einer Sitzung des Bundesvorstands in Berlin. "Die CDU wird gebraucht", zeigte sich Merz überzeugt.

Die Partei hatte in Niedersachsen klar ihr Ziel verfehlt, stärkste Kraft zu werden. Die Umstände des Landtagswahlkampfs seien "außergewöhnlich schwierig" gewesen, urteilte Merz. Die Parteispitze werde sich mit dem Wahlergebnis noch "sehr intensiv" befassen.



Nachdem nun das Wahljahr 2022 vorüber sei, wolle er außerdem "sehr viel intensiver" seine Arbeit innerhalb der Partei wieder aufnehmen, kündigte Merz an. Es müsse "intensiv an den Themen" gearbeitet werden. Beispielsweise verliere die Union seit Jahren bei den Kompetenzwerten zur Wirtschaftspolitik. Er wolle "sehr konkrete Vorschläge" machen, um dies zu ändern.

Die CDU dürfe dabei "nicht immer nur reaktiv" agieren, betonte Merz. Sie müsse vielmehr "auch aus unserer eigenen Überzeugung heraus" Konzepte vorlegen.

Auf die Frage eines Journalisten, ob es mit der inhaltlichen Neupositionierung nicht zu lange dauere, sagte Merz: "Im Ergebnis stimmt das." Allerdings seien Bundesparteivorstand und Fraktionsvorstand erst seit einem guten halben Jahr im Amt. "Wir sind am Anfang eines Langstreckenlaufs." cne/cha