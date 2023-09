Merz schließt Grüne als Koalitionspartner für CDU und CSU aus

Einen Monat vor Landtagswahlen in Hessen und Bayern

Vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern sieht Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, die Grünen nicht als möglichen Koalitionspartner für CDU und CSU.

Berlin in Deutschland - „Sie können kein Koalitionspartner für uns sein“, sagte Merz am Montag beim politischen Gillamoos im niederbayerischen Abensberg. Dabei bezog sich Merz insbesondere auf die Position der Grünen in der Einwanderungspolitik.

Merz sagte, die Bundesregierung mache „schwere Fehler“ in der Einwanderungs- und Asylpolitik. „Die Grenzen der Aufnahmefähigkeit und auch die Grenzen der Bereitschaft der Bevölkerung, Menschen aus anderen Ländern aufzunehmen sind erreicht, wenn nicht sogar überschritten.“ Deshalb müsse die Bundesregierung nun zu Entscheidungen kommen, den „unbegrenzten Zuzug“ zu stoppen.



Der CDU-Chef warf dabei den Grünen vor zu bestreiten, dass es überhaupt illegale Einwanderung gebe. „Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so ignorieren wie in der Einwanderungspolitik“, sagte Merz.



Der CDU-Chef stellte sich in der Flugblattaffäre um den bayerischen Vizeministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hinter die Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), an diesem festzuhalten. Söder habe dies sehr gut gelöst.

Der aus dem CDU-geführten Nordrhein-Westfalen stammende Merz lobte das von CSU und Freien Wählern regierte Bayern als das „am besten“ regierte Bundesland in Deutschland. ran/cfm