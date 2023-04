K-Frage in der Union: Merz will’s wissen

Von: Georg Anastasiadis

Teilen

Georg Anastasiadis kommentiert die mögliche Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz. © Michael Kappeler/dpa-Bildfunk/Schlaf/Montage:MM

Die Merz-Leute preschen nach vorn: Der Partei- und Fraktionsvorsitzende soll Kanzlerkandidat werden. Die Gelegenheit ist günstig. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Diesmal will sich Friedrich Merz nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Markus Söder hin, Hendrik Wüst her: Der CDU-Chef ist entschlossen, seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur 2025 durchzusetzen, und zwar schon frühzeitig, bevor mögliche Rivalen heranreifen - zum Beispiel Söder, für den aktuell nicht mal der Gewinn der absoluten Mehrheit bei der Bayernwahl im Herbst völlig ausgeschlossen erscheint.

Merz-Vertraute gehen in die Offensive – CDU-Chef will es bei der K-Frage wissen

Dass mit Carsten Linnemann, dem Chef der Grundsatzkommission, und Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei zwei der engsten Gefolgsleute von Merz jetzt in die Offensive gehen und ihn zum natürlichen Kandidaten ausrufen, kommt wohl ebenso wenig zufällig wie die Nachricht, dass die CDU (zur Verwunderung der Schwester CSU) den Spitzensteuersatz anheben will. Merz will damit sein Image als sozial unterkühlter Ex-Blackrock-Manager abstreifen.

Die Gelegenheit ist günstig: Die Union steht stabil da, ist in den Umfragen den Ampelparteien weit enteilt. Auch in der Kanzlerpräferenz hat Merz deutlich aufgeholt und Kanzler Olaf Scholz überholt. Und für den potenziellen Rivalen und NRW-Ministerpräsidenten Wüst kommt die K-Frage noch etwas zu früh.

CDU-Chef Merz will aus Merkels Schatten heraustreten

Noch spannender als die Frage, wer aus Sicht der Union nächster Kanzler werden soll, ist die Frage, mit wem die Union im Falle eines Sieges regieren könnte. Schwarz-Grün, das bisher als Wunschbündnis des sich um ein moderneres Image mühenden 67-jährigen CDU-Chefs galt, könnte die nötige Mehrheit verfehlen, wenn sich die Grünen weiter als Bürgerschreck entpuppen. Mit einer Jamaika-Viererkoalition aus CDU, CSU, Grünen und FDP würde sich die Union dieselben Scherereien ins Haus holen, die jetzt schon die Ampel lähmen.

Gut möglich also, dass es am Ende – so wie jetzt in der Stadt Berlin – auch im Bund wieder auf eine Koalition der Volksparteien Union und SPD hinausläuft. Sie könnte versöhnend wirken nach einer Zeit des Sich-Aneinanderwundreibens in der Ampel. Merz träte damit endgültig aus dem Schatten seiner Intim-Gegnerin Angela Merkel – auch wenn er am Ende ihr schwarz-rotes Erbe fortführen müsste.

Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.