Merz wettert gegen Scholz: Sogar Schröder wäre besser

Friedrich Merz

Nach einem Jahr Ampel-Regierung CDU-Chef Friedrich Merz Kanzler Olaf Scholz (SPD) Führungsschwäche vorgeworfen.

Berlin - «Der Bundeskanzler hätte durch die von ihm selbst so bezeichnete Zeitenwende eine große Chance gehabt, in unserem Land sehr viel mehr zu erreichen. Diese Gelegenheit hat er nicht genutzt», sagte Merz der «Rheinischen Post» (Dienstag). «Andere Bundeskanzler vor Scholz waren mutiger und zupackender. Selbst Gerhard Schröder. Ich erinnere nur an seine Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010.» Altkanzler Schröder war in den vergangenen Monaten wegen seiner Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin von allen Seiten angegriffen worden, in der SPD wird weiter auch über seinen möglichen Ausschluss beraten.

«Wir werden nach wie vor unter Wert regiert. Die Koalition streitet zu viel und verwendet zu wenig Zeit darauf, in der Wirtschafts- und Energiepolitik eine Wende zum Besseren hinzubekommen», meinte Merz. In der Schule würde man sagen, die Regierung habe «sich redlich bemüht». CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte der Ampel zuletzt «eine glatte 5» attetestiert. Laut Merz ist die größte Schwäche der Regierung «zur Zeit die Wirtschaftspolitik». Die CDU werde sich nach seiner Überzeugung in Umfragen bei mehr als 30 Prozent etablieren. «Die Fraktion läuft, die Partei arbeitet intensiv an ihrer inhaltlichen Neuaufstellung.»

Die rot-gelb-grüne Regierung hatte vor knapp einem Jahr mit dem Motto «Mehr Fortschritt wagen» die Arbeit aufgenommen, Scholz leistete am 8. Dezember seinen Amtseid als Kanzler.

Lindner: Mehr Kapital für die Aktienrente

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will das Kapital für die sogenannte Aktienrente, mit der der Beitragssatz für die gesetzliche Rentenversicherung in Schach gehalten werden soll, deutlich aufstocken. «Wir brauchen mittel- bis langfristig eine dreistellige Milliardensumme, damit die Erträge der Aktienanlage einen spürbaren Effekt auf die Stabilisierung der Rentenbeiträge und des Rentenniveaus haben können», sagte Lindner dem «Tagesspiegel» (Dienstag). Für 2023 wurde als Startschuss lediglich eine Summe von zehn Milliarden Euro in den Haushalt eingestellt.

Die Aktienrente ist kein Angebot für eine zusätzliche Altersvorsorge, sondern ein Instrument, mit dem starke Beitragserhöhungen für die gesetzliche Rentenversicherung verhindert werden sollen, die sich mittelfristig aus der demografischen Entwicklung ergeben könnten. Das Verbraucherportal «Finanztip» hatte ausrechnen lassen, dass die Aktienanlage des Bundes ein Volumen von mehr als 210 Milliarden Euro haben müsste, um eine Beitragssteigerung von einem Prozent zu verhindern. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich am Aktienmarkt jährliche Renditen von acht Prozent erwirtschaften lassen - was zwar historisch betrachtet zutreffend, aber keineswegs garantiert ist.

Zur Finanzierung der dreistelligen Milliardensumme sagte der Finanzminister der Zeitung, er habe dazu Ideen, es gebe aber «noch keine abgeschlossene Willensbildung der Bundesregierung». Lindner verwies dabei auf die Finanzierung der ersten zehn Milliarden Euro, die vollständig über neue Schulden erfolgt und als Darlehen des Bundes an die neue Aktienrücklage fließt. «Wir machen uns zunutze, dass der Staat für seine Anleihen weniger zahlen muss als die Kapitalmärkte an Rendite bringen.» (dpa)