Merz wirft Scholz vor, für Spannungen zwischen Berlin und Paris verantwortlich zu sein

Friedrich Merz © IMAGO / Political-Moments

CDU-Vorsitzender Friedrich Merz (CDU) wirft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor, die deutsch-französischen Beziehungen zu belasten.

Berlin in Deutschland - „Das deutsch-französische Verhältnis ist in den letzten Monaten durch die Bundesregierung stark belastet worden“, sagte Merz der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwoch). Die Reise des Bundeskanzlers nach Paris diene „erkennbar der Schadensbegrenzung“, fügte der Unionsfraktionschef hinzu.

Scholz müsse die Reise dazu nutzen, „den deutsch-französischen Motor wieder zum Laufen zu bringen“, betonte Merz. Er verfolge „mit Besorgnis, wie Deutschland sich in Europa zunehmend isoliert“. In großen internationalen Fragen wie dem Umgang mit China oder den Folgen des Ukrainekriegs gebe es zwischen Deutschland und Frankreich keine abgestimmte Linie mehr, klagte der CDU-Vorsitzende. Scholz müsse das deutsch-französische Verhältnis in Europa wieder in Ordnung bringen.

Macron empfängt Scholz am Mittwoch in Paris. Bei dem Treffen soll es laut dem Elysée-Palast insbesondere um Verteidigung, Wirtschaft und Energieversorgung gehen.

In den vergangenen Tagen hatte das Verhältnis zwischen den traditionell engen Partnerstaaten nach Ansicht von Beobachtern einen Tiefpunkt erreicht. Ein Treffen des deutsch-französischen Ministerrats war überraschend abgesagt worden. Erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Paris gibt es etwa bei einer möglichen europäischen Strategie gegen hohe Erdgaspreise sowie bei gemeinsamen Rüstungsprojekten. ma

Macron empfängt Bundeskanzler Scholz in Paris



Vor dem Hintergrund jüngster Spannungen im deutsch-französischen Verhältnis trifft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Bei dem Treffen soll es laut dem Elysée-Palast insbesondere um Verteidigung, Wirtschaft und Energieversorgung gehen. Nach Angaben des Bundeskanzleramts in Berlin ist zum Abschluss des Treffens gegen 15.00 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.



In den vergangenen Tagen hatte das Verhältnis zwischen den traditionell engen Partnerstaaten nach Ansicht von Beobachtern einen Tiefpunkt erreicht. Ein Treffen des deutsch-französischen Ministerrats war überraschend abgesagt worden. Erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Paris gibt es etwa bei einer möglichen europäischen Strategie gegen hohe Erdgaspreise sowie bei gemeinsamen Rüstungsprojekten wie einem Luftverteidigungssystem und dem geplanten neuen europäischen Kampfflugzeugsystem FCAS. se/noe