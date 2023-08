Merz: Zustimmung zu Spahns Kritik an Bürgergelderhöhung

Friedrich Merz © Christoph Hardt/Imago

Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, unterstützt die Bedenken von Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) bezüglich der Erhöhung des Bürgergelds.

Berlin in Deutschland - Durch immer höhere Transferleistungen entstehe „ein Problem mit dem Lohnabstandsgebot“, sagte er am Donnerstag im ARD-“Morgenmagazin“. Arbeitende Menschen müssten „mehr Geld in der Tasche haben, als diejenigen, die soziale Transferleistungen bekommen.“ Dies verletzte die Ampel-Koalition mit „immer ständig weiter steigenden Transferleistungen“, etwa auch bei der Kindergrundsicherung.

„Wir müssen vor allem an diejenigen denken, die in den unteren und mittleren Einkommensgruppen unterwegs sind“, betonte Merz, der auch Unionsfraktionschef ist. „Die morgens um sieben aufstehen und sich die Frage stellen, warum stehe ich eigentlich auf und gehe arbeiten, wenn ich ohne Arbeit für meine Familie genauso viel bekommen kann.“



Das Bürgergeld soll im kommenden Jahr um rund zwölf Prozent steigen. Erwachsene Bezieherinnen und Bezieher sollen vom 1. Januar an monatlich 563 Euro bekommen - also 61 Euro mehr als derzeit. Aktuell beziehen mehr als fünf Millionen Menschen in Deutschland Bürgergeld.

Merz wies zurück, dass die Union die nun angekündigte Bürgergeld-Erhöhung durch ihre grundsätzliche Zustimmung zu der Sozialleistung gebilligt habe. Er warnte vor der zweitägigen Klausurtagung des geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Nordrhein-Westfalen davor, sich bei Transferleistungen immer weiter zu überbieten. Ihre Höhe sage „noch gar nichts darüber aus, welche Qualität ein Sozialstaat hat“. mt/ilo