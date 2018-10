Journalistin Mesale Tolu will an Prozess in Istanbul teilnehmen

Die deutsch-türkische Journalistin Mesale Tolu saß mehr als sieben Monate in türkischer Untersuchungshaft.

Terror-Vorwürfe

Sie riskiert es trotz ihrer siebenmonatigen Haft in der Türkei: Die deutsche Journalistin Mesale Tolu kommt zu ihrem Prozess in Istanbul. Die Anschuldigungen sind schwerwiegend. Ihr drohen weitere 20 Jahre Haft. Doch Tolu will sich persönlich verteidigen.