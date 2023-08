Die Ampel in Meseberg: Karikatur einer Regierung

Von: Georg Anastasiadis

Den Ampelkoalitionären (Archivbild aus Meseberg) gehen die gemeinsamen Ideen aus, kommentiert Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Chris Emil Janßen/Imago/Klaus Haag/Montage:IPPEN.MEDIA

Nach dem Streit um die Kindergrundsicherung ist vor dem Krach um den Mietenstopp. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Die Ampelkoalitionäre sinken sich in die Arme. Für die Kindergrundsicherung soll es jetzt sagenhafte 2,4 Milliarden Euro geben statt der bisher veranschlagten 2,0 Milliarden. Und die grüne Familienministerin Lisa Paus, die von Finanzminister Christian Lindner eigentlich grob um den Daumen gepeilte sieben bis zwölf Milliarden haben wollte und dafür die ganze Regierung bis auf die Knochen blamierte, macht ein Gesicht dazu, als habe sie gerade den Jackpot geknackt. Wenn sich da mal in Schloss Meseberg nicht die Balken biegen.

Das ist kein gutes Regierungshandwerk, sondern die Karikatur davon. Und es wird nicht besser. Kaum ist die Krise abgewendet, biegt schon der nächste Krach um die Ecke: Die Sozialdemokraten verlangen neben einem Industriestrompreis jetzt auch noch einen Mietenstopp, von dem jeder weiß, dass er die Wohnungsmisere nur weiter verschärft, weil dann auch der allerletzte Bauherr entnervt aufgibt.

Der Vorrat der Ampel an gemeinsamen Ideen ist aufgebraucht

Das ist das Gegenteil des dringend benötigten Programms zur Ankurbelung der scheintoten Bauwirtschaft. Unvorstellbar, dass die FDP dazu ihre Hand reicht. Dasselbe gilt für die Idee von Grünen-Chef Ricarda Lang für „Investitionsgesellschaften“, mit denen sie sich an der von den Liberalen mit Zähnen und Klauen verteidigten Schuldenbremse vorbeilügen will.

All die fruchtlosen Auseinandersetzungen führen zu nichts als Frustrationen und zeigen nur, wie sehr der Vorrat an gemeinsamen Ideen in der Ampelkoalition nach Cannabis-Legalisierung, Staatsbürgerschafts-Liberalisierung und Transmenschen-Gesetz aufgebraucht ist. Dass FDP-Chef Lindner jetzt die roten Linien für einen Bruch der rot-grün-gelben Koalition ziehen zu müssen glaubte (Einhaltung der Schuldenbremse, keine Steuererhöhungen), zeigt jenseits der Gute-Laune-Show in Meseberg die ganze Trostlosigkeit dieser Regierungsveranstaltung.