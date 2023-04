Wie im Flugzeug? Faeser will Messerverbot auf Bus und Bahn ausweiten

Von: Andreas Schmid

Teilen

Wegen Messerdelikten: Innenministerin Nancy Faeser denkt über schärfere Regeln nach. © Rainer Jensen dpa/lni//Bernd von Jutrczenka/dpa (Montage)

Innenministerin Faeser spricht sich für Waffenverbotszonen in Bus und Bahn aus. „Wer mit dem Flugzeug reist, darf ja auch kein Messer mitnehmen.“

Berlin – Seit Tagen beschäftigt die polizeiliche Kriminalstatistik Politik und Medien. Kern der Debatte: Messerangriffe. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) erwägt sogar ein Messerverbot in Bus und Bahn. Beim Thema Strafmündigkeit von Kindern will Faeser hingegen nichts verändern.

Faeser über Messerverbot im ÖPNV: „Wir sollten darüber nachdenken“

Es brauche ein entschlossenes Vorgehen gegen Messergewalt, sagte Faeser den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir sollten (...) über Messerverbote in öffentlichen Verkehrsmitteln – in Bus und Bahn – nachdenken“, meinte die Ministerin. Teilweise gibt es solche Bereiche schon, etwa in Berlin. „Wer mit dem Flugzeug reist, darf ja auch kein Messer mitnehmen“, fügte sie hinzu. „Gewalttäter können mit Messern Furchtbares anrichten“, sagte Faeser und wies darauf hin, dass Messer fast überall im Alltag verfügbar sind. „Schon mit einem Küchenmesser kann man Menschen sehr schwer verletzen.“

Ein wirksames Mittel könnten laut Faeser auch „Waffenverbotszonen an bestimmten Orten“ sein, dann seien viel strengere Kontrollen möglich. „Wichtig sind mehr Sicherheitskräfte, gerade im Nahverkehr, und mehr Polizei auf bestimmten Plätzen.“ Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte jüngst im Münchner Merkur bereits mehr Sicherheitspersonal in Zügen an.

BKA-Zuspruch für Faeser

Das Bundeskriminalamt begrüßt den Vorstoß. BKA-Präsident Holger Münch hatte sich zuletzt ebenfalls für Waffenverbotszonen an Bahnhöfen oder in Innenstädten ausgesprochen. „Dieser Ansatz der Verbotszonen in Innenstädten oder an Bahnhöfen ist durchaus sinnvoll“, sagte Münch der Welt.

Laut polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) stiegen sogenannte Messerattacken von 7071 auf 8160 an. Die Zahlen werden erst seit 2020 erfasst, und: „Mangels valider Daten im ersten Erfassungsjahr war erst für das Berichtsjahr 2021 eine PKS-Auswertung zum Phänomen ‚Messerangriff‘ auf Bundesebene möglich“, wie es in der PKS heißt. Damit beziehen sich die Vergleichszahlen auf die Corona-Zeit, wo das öffentliche Leben weniger präsent war. Die Folge: Tiefstände in puncto Kriminalität. Dass es nun, auch bei Messern, zu einem Anstieg kommt, scheint nicht verwunderlich.

Deutlich mehr Straftaten von Kindern und Jugendlichen: Faeser gegen Regeländerung

Zugenommen hat unterdessen auch die Gewalt in jungen Jahren. Laut PKS ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahren, die unter Tatverdacht geraten sind, im vergangenen Jahr um 35,5 Prozent gestiegen, bei Nicht-Deutschen um 48 Prozent. Die Zahl der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren unter Tatverdacht befindet sich aktuell auf einem Höchststand mit 189.149 Fällen. (deutsche Jugendliche: 136.090, + 13,8%; nicht-deutsche: 53.059, + 50,2%).

Auch hier begründet sich der Anstieg teilweise mit der Pandemie, doch „mit dem erneuten Anstieg im aktuellen Berichtsjahr auf 93.095 tatverdächtige Kinder (+35,5 Prozent) wird das Niveau von 2019 deutlich überschritten (2019: 72.890 tatverdächtige Kinder; +16,3 Prozent).

Erst im März hatte ein Fall im nordrhein-westfälischen Freudenberg, bei dem eine Zwölfjährige von zwei nahezu gleichaltrigen Mädchen erstochen worden war, für Fassungslosigkeit gesorgt. In Deutschland entfachte eine Debatte über das Herabsetzen der Strafmündigkeit. Unter-14-Jährige können in der Bundesrepublik nicht juristisch belangt werden. Faeser will das beibehalten: Kriminologen und Psychologen haben (...) aus gutem Grund empfohlen, die Strafmündigkeit bei 14 Jahren zu belassen“, sagte sie. „Für Jüngere gilt das Jugendhilferecht, das Maßnahmen bis zur geschlossenen Unterbringung ermöglicht.“ (as)