Mexiko: Auseinandersetzungen vor Jahrestag der Studentenentführungen

Demonstranten mit Plakaten in Mexiko-Stadt © IMAGO/Guillermo Diaz

In Mexiko haben sich kurz vor dem achten Jahrestag der Entführung von 43 Studenten Demonstranten und Polizisten heftige Auseinandersetzungen geliefert.

Mexiko-Stadt - Vor dem Sitz der Generalstaatsanwaltschaft in Mexiko-Stadt schleuderten Vermummte am Donnerstag Steine und Sprengsätze auf die Beamten, wie die Zeitung «El Universal» berichtete. Mindestens elf Polizisten wurden dabei verletzt. Zuvor hatte eine größere Gruppe aus Studenten und Angehörigen der Opfer friedlich für eine Aufklärung des Kriminalfalls demonstriert. Korrupte Polizisten hatten die Studenten des Lehrerseminars Ayotzinapa in der südlichen Stadt Iguala in der Nacht zum 27. September 2014 verschleppt und dem Verbrechersyndikat Guerreros Unidos übergeben. Die Hintergründe der Tat sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Laut dem Bericht einer Wahrheitskommission wurden wohl alle getötet. Bislang wurden allerdings nur Knochenfragmente von drei der jungen Männer gefunden und identifiziert. (dpa)