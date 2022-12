Michaela Kaniber bei Autounfall verletzt - Polizei nennt Details

Unfall mit Agrarministerin Kaniber: 58-Jährige stirbt nach Crash mit Ministerlimousine

Von: Claudia Möllers, Christian Deutschländer

Teilen

Michaela Kaniber war am 28. November in einen Unfall verwickelt (Archivbild). © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) war Ende November in einen Unfall verwickelt. Eine 58-Jährige starb nun an den Verletzungen.

Update vom 5. Dezember, 16.50 Uhr: Am 28. November ereignete sich im oberbayerischen Siegsdorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem auch Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) erheblich verletzt worden war. Der Politikerin geht es mittlerweile besser, ein weiteres Unfallopfer ist mittlerweile jedoch gestorben.

Eine 58-jährige Siegsdorferin starb am Montag im Krankenhaus. Das teilte die Polizei Traunstein mit, wie rosenheim24.de berichtet. Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Ermittlungen unter Einbindung eines Gutachterbüros andauern. Nach aktuellem Stand trägt Kanibers Fahrerin keine Schuld an dem Unfall.

Agrarministerin Kaniber nach Autounfall im Krankenhaus

Update vom 29. November, 20.03 Uhr: Am Montagvormittag war Michaela Kaniber (45) unverschuldet zwischen Neukirchen und Siegsdorf in einen schweren Unfall verwickelt worden. Dabei wurde eine 58-Jährige schwer verletzt. Sie befindet sich laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einem kritischen Zustand und liegt auf der Intensivstation. Kaniber und ihre Fahrerin (42) kamen ins Krankenhaus. Dort wird die Agrarministerin voraussichtlich einige Tage bleiben müssen. Das sagte am Dienstag ein Ministeriumssprecher.

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München, Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und das gesamte Kabinett wünschten allen Unfallbeteiligten eine möglichst schnelle und vollständige Genesung. Solche Wünsche erreichten Kaniber und die anderen Beteiligten parteiübergreifend. Bundesagrarminister Cem Özdemir schrieb auf Twitter: „Wünsche meiner bayerischen Ministerkollegin Michaela Kaniber und allen am schlimmen Autounfall Beteiligten schnelle & gute Besserung. Der schwerverletzten Person ganz besonders viel Kraft!“



Am Unfalltag hatte sich auf der A 8 in Richtung München ein Stau gebildet, weil ein von der Fahrbahn abgekommener Lkw geborgen werden musste und die A 8 gesperrt war. Viele fuhren deswegen bei Neukirchen von der Autobahn auf die Kreisstraße ab, auch der Dienst-BMW von Kaniber, um dann später wieder auf die A 8 aufzufahren. Aber dazu kam es nicht.



Die Unfallursache war am Dienstag weiter unklar. Nach ersten Erkenntnissen war eine 22-Jährige mit einem Audi auf der Kreisstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, eine Suzuki-Fahrerin (58) wich aus und kollidierte mit dem Dienstfahrzeug der Politikerin.

Ein Gutachter untersuchte den Unfallort, die beteiligten Autos wurden abgeschleppt und sichergestellt. Es werde voraussichtlich ein paar Wochen dauern, bis das Unfallgutachten vorliege, sagte der Polizeisprecher. M. CHRISTANDL

Michaela Kaniber bei Autounfall verletzt - Polizei nennt Details

Meldung vom 28. November, 15.56 Uhr: Berchtesgaden - Schock in Bayerns Politik: Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) ist am Montag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden und liegt im Krankenhaus. Nach Informationen unserer Redaktion ist Kaniber erheblich, aber nicht lebensgefährlich verletzt; die 45-Jährige bleibe noch zur Beobachtung in der Klinik, heißt es aus ihrem Umfeld. Es gehe ihr „den Umständen entsprechend gut“. Ihre Unfallgegnerin kämpft aber offenbar mit lebensgefährlichen Verletzungen.

Unfall in Siegsdorf: Kaniber wohl nicht Schuld an Unfall

Aus einem anonymisierten Polizeibericht geht hervor: Kanibers Fahrerin – unterwegs im Dienst-BMW – war nach Stand der Dinge nicht schuld am Unfall. Auf einer Kreisstraße bei Siegsdorf schleuderte demnach ein Suzuki, der einem anderen Fahrzeug in letzter Sekunde ausweichen musste, in die Ministerlimousine. Die Fahrerin des Suzuki wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen; Kaniber und ihre leicht verletzte Fahrerin wurden ebenfalls in Kliniken gebracht.

Beide Autos sind schwer beschädigt, die Polizei ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete ein Unfallgutachten an, die Straße ist seit Stunden gesperrt. Insgesamt war ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter auch die Feuerwehr, bei dem schweren Unfall im Einsatz. Die mutmaßliche Unfallverursacherin ist eine 22-Jährige aus Österreich, die mit ihrem Audi auf die Gegenspur geraten war und so das folgenschwere Ausweichmanöver ausgelöst hatte.

Kaniber wird deshalb wohl auch nicht an der Kabinettssitzung am Dienstagvormittag in München teilnehmen. Sie wird wohl die weiteren Termine diese Woche ebenfalls absagen. Ministerpräsident Markus Söder wurde umgehen über den Unfall informiert, er steht mit Kaniber in Handy-Kontakt. Die 45-jährige Ministerin ist seit März 2018 im Kabinett, wird seither von Zeit zu Zeit auch für andere Aufgaben gehandelt. Der Unfall geschah in der Nähe ihrer Heimat, die CSU-Politikerin (verheiratet, drei Töchter) lebt im Landkreis Berchtesgadener Land. Sie war unterwegs zu einem Termin in München. Freunde, Kollegen und Parteifreunde schickten ihr umgehend Genesungswünsche.