Midterms 2022: Aktuelle Umfragen und Prognosen – hier wird es besonders eng

Von: Julia Schöneseiffen

Bei den US-Midterms am 8. November entscheidet sich, ob die Demokraten ihre Mehrheit im Kongress halten können. Hier finden Sie die wichtigsten Umfragen und Prognosen.

Washington, D.C. – Am 8. November 2022 finden die Midterms in den USA statt. Bei den Wahlen werden das Repräsentantenhaus, ein Drittel des Senats und zahlreiche Gouverneure gewählt.

Derzeit hat die Demokratische Partei in beiden Kongresskammern die Mehrheit. Doch das könnte sich mit der Wahl ändern. Laut dem Datenjournalismus-Portal FiveThirtyEight liegt die Wahrscheinlichkeit bei 81 Prozent, dass die Republikanische Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernimmt. Im Senat hingegen scheint es knapp zu werden. Die Demokraten behalten demnach mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent die Mehrheit im Senat.

Wahl Midterms oder Zwischenwahlen Datum 8. November 2022 Was wird gewählt? Repräsentantenhaus, ein Drittel des Senats, 36 Gouverneure

Midterms 2022: Die Wahl des US-Senats

Bei den Zwischenwahlen werden 35 der 100 Sitze des Senats neu vergeben. Die Senatoren werden direkt für sechs Jahre gewählt. Vor der Wahl haben die Demokraten 14, die Republikaner 21 der 35 nun neu zu besetzenden Sitze inne.

Am härtesten umkämpft sind nach den Umfragen die Staaten Georgia, Nevada und Pennsylvania. Aber auch in Arizona könnte es ein knappes Rennen zwischen Demokraten und Republikanern geben. Erreichen beide Parteien erneut je 50 Senatssitze, behält die Demokratische Partei die Mehrheit in der Kongresskammer. Denn bei einem Patt gibt die Stimme der demokratischen Senatspräsidentin Kamala Harris den Ausschlag.

Umfragen Senat: Nevada

Catherine Cortez Masto (D) Adam Paul Laxalt (R) 48,4 % 48,9 %

Umfragen Senat: Pennsylvania

John Fetterman (D) Mehmet Oz (R) 49,6 % 48,2 %

Umfragen Senat: Georgia

Raphael Warnock (D) Herschel Junior Walker (R) 49,7 % 48,7

Umfragen Senat: Arizona

Mark Kelly (D) Blake Masters (R) 50,9 % 47,1 %

(Quelle: FiveThirtyEight)

Die Republikaner hoffen vor allem auf einen Erfolg in Arizona, wo Trump-Kandidat Blake Masters den ehemaligen Astronauten Mark Kelly stürzen will.

Bei den Midterms am 8. November 2022 wird das Repräsentantenhaus, ein Drittel des Senats und 36 Gouverneure gewählt.

Zwischenwahlen in den USA: Werden die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen?

Bei den Midterms wird das komplette Repräsentantenhaus, also 435 Abgeordnete, gewählt. Dabei werden die Sitze nach dem relativen Mehrheitswahlrecht vergeben. Momentan haben die Demokraten mit 220 Sitzen die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die Republikaner stellen 212 Abgeordnete. Drei Sitze sind vakant (frei).

Im Gegensatz zum Senat ist die Sitzverteilung im Repräsentantenhaus von der Bevölkerungsgröße der Staaten abhängig. Bei den Midterms 2022 wird die Sitzverteilung erstmals gemäß dem United States Census 2020 strukturiert, durch den die Wahlbezirke neu zugeschnitten wurden. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass die Republikaner hier eine Mehrheit erreichen werden. Dabei sind 14 Wahlkreise besonders umkämpft.

Alaska At-Large

California 22nd

California 27th

Kansas 3rd

Michigan 3rd

New York 19th

Oregon 5th

Pennsylvania 7th

Pennsylvania 8th

Pennyslvania 17th

Rhode Island 2nd

Texas 15th

Texas 34th

Virginia 2nd

(Quelle: FiveThirtyEight)

Die Gouverneurswahlen: In fünf Staaten könnte es ein knappes Rennen werden

Neben dem Repräsentantenhaus und einem Drittel des Senats werden bei den Midterms auch 36 Gouverneure gewählt, also Staats- und Regierungschefs eines Bundesstaates. Von diesen Posten haben aktuell 16 die Demokraten inne und 20 die Republikaner.

Prognosen zufolge sind Arizona, Oregon, Nevada und Wisconsin besonders umkämpft. Aber auch in Kansas ist der Ausgang noch offen.

Umfragen Gouverneure: Arizona

Katie Hobbs (D) Kary Lake (R) 49,4 % 50,6 %

Umfragen Gouverneure: Oregon

Tina Kotekt (D) Christine Drazan (R) 41,4 % 41,6 %

Umfragen Gouverneure: Nevada

Steve Sisolak (D) Joe Lombardo (R) 48,6 % 48,7 %

Umfragen Gouverneure: Wisconsin

Tony Evers (D) Tim Michels (R) 49,5 % 48,9 %

Umfragen Gouverneure: Kansas

Laura Kelly (D) Derek Schmidt (R) 49,2 % 47,5 %

(Quelle: FiveThirtyEight)

Unter den Kandidaten auf die Gouverneurs-Posten sind auch zwei bekannte Politiker am Start. Ron DeSantis, den viele schon als Nachfolger von Donald Trump sehen, dürfte in Florida gewinnen. In Kalifornien bleibt der demokratische Hoffnungsträger Gavin Newsome unangefochten.

Midterms 2022: Die Bedeutung für Präsident Joe Biden

Die Ergebnisse bei den Midterms 2022 haben einen großen Einfluss auf die weitere Regierungszeit von Präsident Joe Biden. Verlieren die Demokraten ihre Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses, würde dies Biden extrem schwächen – das Regieren mithilfe von Bundesgesetzen wäre praktisch unmöglich. (jsch)