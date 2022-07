Midterms 2022: Das ist der aktuelle Stand der Vorwahlen in den USA

Von: Daniel Dillmann, Christian Stör

Der US-Kongress wird bei den Midtems 2022 weitgehend neu gewählt. © Patrick Semansky/AP/dpa

In den Midterms genannten Zwischenwahlen 2022 wählen die USA einen neuen Kongress und Teile des Senats. Doch zuerst müssen viele Kandidatinnen und Kandidaten durch die Vorwahlen.

USA – Noch dauert es, bis in den USA ein neuer Kongress gewählt wird. Doch es wird bereits spannend, lange bevor die Midterms („Zwischenwahlen“) am 8. November 2022 vonstattengehen.

In allen 50 Bundesstaaten finden bis dahin Vorwahlen statt. In diesen sogenannten Primaries wird ermittelt, wen Republikaner und Demokraten am Wahltag ins Rennen schicken.

Midterms 2022 in den USA: 35 Sitze im Senat stehen zur Wahl

Bei den Zwischenwahlen besetzen 35 Bundesstaaten je einen Sitz im US-Senat neu. Zu den 34 regulären Wahlen kam durch den verkündeten Rücktritt des Republikaners Jim Inhofe eine außerordentliche Wahl in Oklahoma hinzu. Von diesen 35 Sitzen werden aktuell 14 von Demokraten und 21 von Republikanern gehalten. Die Vorwahlen entscheiden darüber, wen die Parteien im November ins Rennen um den Sitz im Senat schicken werden. Die Vorwahlen begannen am 3. Mai in Ohio und Indiana und enden am 13. September in New Hampshire.

Die erste Vorwahl in Ohio brachte auch gleich einen Triumph für Donald Trump. Der frühere Präsident betätigt sich im Jahr der Midterms als Königsmacher der Republikaner. In Ohio gewann tatsächlich der von ihm unterstützte Autor J.D. Vance die Vorwahl der Republikaner deutlich vor dem ursprünglichen Favoriten Josh Mandel. Der Gegner von Vance am 08. November heißt Tim Ryan. Der Demokrat setzte sich bei den Vorwahlen der Partei von Präsident Joe Biden klar durch. In Indiana hatten der republikanische Amtsinhaber Todd Young und der Demokrat Thomas McDermott, Jr. keine Gegenkandidaten.

Am 17. Mai kam es bei der republikanischen Vorwahl in Pennsylvania zur erwarteten Zitterpartie. Der von Donald Trump unterstützte Kandidat Mehmet Oz setzte sich am Ende aber knapp gegen David McCormick durch. Am 24. Mai hat Herschel Walker die Vorwahl der Republikaner in Georgia gewonnen. Gegner im November wird der Demokrat Raphael Warnock sein.

Midterms 2022: Vorwahlergebnisse für den Senat

Bundesstaat Demokraten Republikaner Alabama Will Boyd Katie Britt Alaska Arizona Arkansas Natalie James John Boozman Colorado Michael Bennet Joe O’Dea Connecticut Florida Georgia Raphael Warnock Herschel Walker Hawaii Idaho David Roth Mike Crapo Illinois Tammy Duckworth Kathy Salvi Indiana Thomas McDermott, Jr. Todd Young Iowa Michael Franken Chuck Grassley Kalifornien Alex Padilla Mark Meuser Kansas Kentucky Charles Booker Rand Paul Louisiana Maryland Chris Van Hollen Chris Chaffee Missouri Nevada Catherine Cortez Masto Adam Laxalt New Hampshire New York Chuck Schumer Joe Pinion North Carolina Cheri Beasley Ted Budd North Dakota Katrina Christiansen John Hoeven Ohio Tim Ryan J.D. Vance Oklahoma 1 (regulär) Madison Horn oder Jason Bollinger James Lankford Oklahoma 2 (Nachwahl) Kendra Horn Markwayne Mullin oder T.W. Shannon Oregon Ron Wyden Jo Rae Perkins Pennsylvania John Fetterman Mehmet Oz South Carolina Krystle Matthews Tim Scott South Dakota Brian Bengs John Thune Utah Mike Lee Vermont Washington Wisconsin

Midterms 2022: Wahl zum Repräsentantenhaus

Bei der Wahl zum Repräsentantenhaus der USA stehen alle 435 Sitze zur Wahl. Die Abgeordneten werden per Direktwahl in ihrem Wahlbezirk für zwei Jahre gewählt. Da bei den Zwischenwahlen 2022 erstmals die Sitzverteilung gemäß dem United States Census 2020 verwendet wird, wurden alle Wahlbezirke neu zugeschnitten. Derzeit verfügen die Demokraten über die Mehrheit von 221 Sitzen, die Republikaner haben 209 Sitze inne, fünf Sitze sind vakant. Diese werden in fünf Sonderwahlen im Juni und August neu besetzt. Die Gewinner der Sonderwahlen werden allerdings nur die Amtszeit im 117. US-Kongress beenden, die bis Januar 2023 dauert. Betroffen sind folgende Bezirke.

Bezirk Termin Alaska at-large 16. August (Vorwahl 11. Juni) Kalifornien 22 7. Juni Minnesota 1 9. August Nebraska 1 28. Juni Texas 34 14. Juni

Von besonderer Bedeutung ist hier die Sonderwahl in Alaska, wo sich die erzkonservative frühere Gouverneurin und Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin nach dem Tod des bisherigen Kongressabgeordneten Don Young um den vakanten Sitz im Repräsentantenhaus bewirbt. Durch eine Änderung des Wahlrechts wurden 2020 die bisherigen Vorwahlen der Parteien abgeschafft. Dafür gibt es eine parteiübergreifende Vorwahl, die für den 11. Juni angesetzt ist. Aus dem Feld der 48 Bewerber qualifizieren sich die vier Kandidaten mit den meisten Stimmen für die eigentliche Wahl am 16. August. Das ist genau der Tag, an dem in Alaska auch die Vorwahl für die reguläre Wahl für den 118. US-Kongress stattfindet. Auch hier wird die von Donald Trump unterstützte Palin antreten.

Tatsächlich hat Palin bei der Vorwahl die meisten Stimmen erhalten. Mit 27,0 % der Stimmen lag sie deutlich vor dem Republikaner Nick Begich III (19,1 %). Dritter wurde mit 12,6 Prozent der überparteiliche Al Gross, der seine Kandidatur anschließend aber zurückzog. Auch die Demokratin Mary Peltola (10,1 %) qualifizierte sich für die Entscheidungswahl. Und der Weihnachtsmann? Santa Claus, der mit bürgerlichem Namen Thomas O’Connor heißt, erhielt 4,6 %.

Die Sonderwahl am 16. August wird nun entscheiden, Ob Palin, Begich oder Peltola den Bundesstaat Alaska während der noch verbleibenden Amtszeit Youngs bis Januar im Repräsentantenhaus vertreten wird.

Midterms 2022: Gouverneurswahlen

Bei den Zwischenwahlen in den USA wird in 36 Staaten auch der Gouverneursposten neu besetzt. Davon halten die Demokraten aktuell 16 und die Republikaner 20 Sitze. Die Vorwahlen begannen am 01. März in Texas und enden am 20. September in Massachusetts.

Die erste Vorwahl fand am 01. März in Texas statt. Der republikanische Amtsinhaber Greg Abbott ließ seinen innerparteilichen Gegenkandidaten dabei nicht den Hauch einer Chance und setzte sich mit 66,8 Prozent der Stimmen durch. Noch deutlicher war das Ergebnis bei den Demokraten. Hoffnungsträger Beto O’Rourke erhielt sogar 91,32 % aller Stimmen. Am 10. Mai setzten sich in Nebraska Carol Blood (Demokraten) und Jim Pillen (Republikaner) durch, der den von Donald Trump unterstützten Millionär Charles W. Herbster knapp besiegte.

Die wichtigste Entscheidung am 24. Mai fiel in Georgia. Hier setzte sich der von Trumps Vize Mike Pence unterstützte Brian Kemp mit 73,54 Prozent der Stimmen gegen den von Trump unterstützen Kandidaten David Perdue durch, auf den nur 21,94 Prozent der Stimmen entfielen. Stacey Abrams wird die Demokraten vertreten. In Arkansas setzten sich Sarah Huckabee Sanders (R) und Chris Jones (D) durch.

Midterms 2022: Vorwahlergebnisse für Gouverneursposten

Bundesstaat Demokraten Republikaner Alabama Yolanda Rochelle Flowers Kay Ivey Alaska Arizona Arkansas Chris Jones Sarah Huckabee Sanders Colorado Jared Polis Heidi Ganahl Connecticut Florida Georgia Stacey Abrams Brian Kemp Hawaii Idaho Stephen Heidt Brad Little Illinois J.B. Pritzker Darren Bailey Iowa Deidre DeJear Kim Reynolds Kalifornien Gavin Newsom Brian Dahle Kansas Maine Janet Mills Paul LePage Maryland Wes Moore Dan Cox Massachusetts Michigan Minnesota Nebraska Carol Blood Jim Pillen Nevada Steve Sisolak Joe Lombardo New Hampshire New Mexico Michelle Lujan Grisham Mark Ronchetti New York Kathy Hochul Lee Zeldin Ohio Nan Whaley Mike DeWine Oklahoma Joy Hofmeister Kevin Stitt Oregon Tina Kotek Christine Drazan Pennsylvania Josh Shapiro Doug Mastriano Rhode Island South Carolina Joe Cunningham Henry McMaster South Dakota Jamie Smith Kristi Noem Tennessee Texas Beto O‘Rourke Greg Abbott Vermont Wisconsin Wyoming

Midterms 2022: Wann die Vorwahlen in den Bundesstaaten stattfinden

01. März: Texas

03. Mai: Indiana, Ohio

10. Mai: Nebraska, West Virginia

17. Mai: Idaho, Kentucky, North Carolina, Oregon, Pennsylvania

24. Mai: Alabama, Georgia

7. Juni: Iowa, Kalifornien, Mississippi, Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota

14. Juni: Maine, Nevada, North Dakota, South Carolina

21. Juni: Virginia

28. Juni: Colorado, Illinois, New York, Oklahoma, Utah

19. Juli: Maryland

2. August: Arizona, Kansas, Michigan, Missouri, Washington

4. August: Tennesee

9. August: Connecticut, Minnesota, Vermont, Wisconsin

13. August: Hawaii

16. August: Alaska, Wyoming

23. August: Florida

6. September: Massachusetts

13. September: Delaware, New Hampshire, Rhode Island

(Louisiana hat keine Vorwahlen, dort wird am 8. November 2022 regulär gewählt)

