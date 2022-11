Beeinflusst Russland die US-Wahlen mit Bots? „Sie versuchen, die Unterstützung für die Ukraine zu beenden“

Von: Linus Prien

Teilen

Der russische Präsident Wladimir Putin und der ehemalige US-Präsident Donald Trump. (Archivbild) © Evan Vucci/AP/dpa

Experten vermuten eine russische Einmischung in die Midterm Elections in den USA. Grund dafür ist wohl unter anderem die Unterstützung der Ukraine.

Washington, DC/Moskau - Die amerikanischen „Midterm Elections“ werden am Dienstag (8. November) stattfinden. Im Vorfeld der wichtigen Wahlen in den USA berichten mehrere amerikanische Medien von russischer Einmischung. Mithilfe von Bots soll Russland versuchen, den Ausgang der Wahlen zu beeinflussen.

Wie die New York Times berichtete, sei es das Hauptziel der russischen Einmischung, das Vertrauen von Amerikanern in ihr eigenes Wahlsystem zu zerstören. Nach der verlorenen Präsidentschaftswahl von 2020 verbreitete der ehemalige Präsident Donald Trump immer wieder Verschwörungstheorien, ihm sei die Wahl gestohlen worden. Bis heute hält der Republikaner daran fest. Die russischen Versuche wollen daran, dem Anschein nach, nahtlos anknüpfen. Ein weiteres Ziel liegt demnach darin, den amerikanischen Waffenlieferungen an die Ukraine ein Ende zu setzen.

Russische Einmischung in US-Wahlen: „Versuchen, Unterstützung für die Ukraine zu beenden“

Die Vorgehensweise der mutmaßlichen Einmischung Russlands besteht darin, Accounts auf sozialen Medien einzurichten, die sich als wütende Amerikaner ausgeben. Diese greifen dann demokratische Kandidaten und andere demokratische Politiker an und lassen sich über die (vermeintlichen) Umstände im Land aus. Insbesondere betroffen sind laut der New York Times Bundesstaaten, in denen die Rennen zwischen den Kandidaten knapp sind.

„Es ist klar, dass sie versuchen, die amerikanische Unterstützung für die Ukraine zu beenden“, sagt Alex Plitsas, ein ehemaliger Soldat und Pentagonmitarbeiter über die Beweggründe Russlands.

Midterms 2022: Russische Bots fokussieren sich auf kleinere Plattformen

Die Accounts, die wohl verwendet werden, um die amerikanischen Wähler zu manipulieren, siedeln sich insbesondere auf ohnehin rechts-dominierten Plattformen an. In der Folge des Twitter-Banns für Donald Trump im vergangenen Jahr gewannen Plattformen wie Getter oder Parler an Beliebtheit. Auf diesen lassen sich, insbesondere im Vergleich zur bekannten Plattform Twitter, viele Konservative und Rechte finden.

„Die Publika sind deutlich kleiner als auf den traditionelleren sozialen Medien“, sagt Brian Liston, Senior Intelligence Analyst bei Recorded Future. Neben Recorded Future habe noch zwei weitere Recherche-Einrichtungen die Zunahme an russischen Bots aufgedeckt, wie die New York Times schreibt. Liston sagt weiter: „Man kann jedoch deutlich zielgerichteter und einflussreicher mit den Publika interagieren, da diejenigen, die auf den Plattformen sind, generell eher US-Konservative sind, die Akzeptanz für Verschwörungstheorien zeigen.“

Midterms 2022: Russisches Staatsfernsehen unterstützt Republikaner

Die amerikanische Russland-Expertin Julia Davis machte via Twitter auf die Verbindung zwischen Russland und den Republikanern in den USA aufmerksam. In einem Ausschnitt aus einem russischen Fernsehprogramm, den sie teilte, diskutieren Moderatoren die kommenden Midterms in den USA. Die Anmerkungen der russischen Journalisten überschneiden sich zu einem nennenswerten Teil mit denen von republikanischen Politikern. In der Sendung machen sie selber darauf aufmerksam, dass der republikanische Politiker Paul Gosar seinen Präsidenten dazu aufrief, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen.

Des Weiteren bewerten die russischen Journalisten illegale Einwanderung in die USA als eines der wichtigsten Themen, das das Leben in den USA beeinflusst. Die Republikanische Partei setzt bei den Wahlen darauf, mit ihren Einstellungen gegenüber der Einwanderung bei den Wählern punkten zu können. Davis kommentierte den Ausschnitt folgendermaßen: „Das durch den Kreml geförderte Staatsfernsehen erklärt, warum es bei den Midterms die MAGA (Make America Great Again) Republikaner unterstützt und zeigt die Hauptpunkte, welche ihre Trolle und nützlichen Idioten verbreiten werden, um Joe Biden und die Demokraten zu untergraben.“ (lp)