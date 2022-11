Midterms in den USA: Große Sorge vor politischer Gewalt – Biden setzt „Demokratie auf den Wahlzettel“

Von: Linus Prien

In den USA stehen die Midterms an. Zu vergeben sind entscheidende Sitze im Kongress. Die Demokraten bangen, Republikaner hoffen. Der News-Ticker.

Dieser News-Ticker zu den US-Midterms wird regelmäßig aktualisiert.

Vorbericht: Washington, DC – In den USA stehen am Dienstag (8. November) die Midterm Elections an. Zwei Jahre nach den vergangenen, regulären Präsidentschaftswahlen finden Kongress-Zwischenwahlen statt. Häufig strafen die Wähler die Partei des jeweils regierenden Präsidenten ab. Kurz vor den Wahlen hat auch Joe Bidens demokratische Partei genau diese Befürchtung. Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat werden neu vergeben. Ebenso stehen in zahlreichen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an.

Bis jetzt haben Bidens Demokraten eine knappe Mehrheit im Senat, in dem beide Parteien durch 50 Senatoren vertreten sind. Die Vize-Präsidentin Kamala Harris verfügt jedoch über eine entscheidend gewichtete Stimme, wenn es bei einer Abstimmung zu einem 50/50-Votum kommt. Im Repräsentantenhaus verfügen die Demokraten derzeit ebenfalls noch über eine Mehrheit mit 220 der 435 möglichen Sitze.

Biden im Midterm-Wahlkampf-Endspurt — „Demokratie steht buchstäblich auf dem Stimmzettel“

Obwohl Joe Bidens Demokraten also die Mehrheit im US-Kongress haben, hatte seine Regierung immer wieder Probleme dabei, Gesetzespakete nach eigener Vorstellung zu verabschieden. Dies lag nicht zuletzt daran, dass Senatoren aus den eigenen Reihen gegen Vorschläge aus dem Weißen Haus stimmten. Sollten die Demokraten bei den Midterms ihre Mehrheit verlieren, könnte diese Wahl verhängnisvoll für Joe Biden werden, denn: Ohne Kongressmehrheit wird es deutlich schwieriger, Politik in den USA durchzusetzen.

Die Bedeutung der Wahlen hat Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania unmissverständlich eingeordnet: „Die Demokratie steht buchstäblich auf dem Stimmzettel“. Biden bezog sich dabei auf republikanische Politiker, die immer wieder an den Wahlergebnissen der Präsidentschaftswahlen 2020 zweifeln.

Midterms: Diese Rennen könnten über zukünftige Mehrheiten entscheiden

Es ist kein Zufall, dass sowohl Joe Biden als auch der prominente Wahl-Helfer Barack Obama und der ehemalige Präsident Donald Trump ihren Wahlkampf-Endspurt im Bundesstaat Pennsylvania abhalten. Der demokratische Senatskandidat John Fetterman, der noch unter den Folgen eines im Mai erlittenen Schlaganfalls leidet, tritt dort gegen den aus dem Fernsehen bekannten Mediziner Mehmet Oz von den Republikanern an. Es ist eines der besonders engen Rennen, das über die künftige Senatsmehrheit mitentscheiden wird.

Neben Pennsylvania wird auch das Senats-Rennen in Georgia entscheidend sein. Vor zwei Jahren war es der überraschende Gewinn der beiden Senatssitze in Georgia, der den Demokraten die knappe Kontrolle über die Kammer sicherte. Gegen den 53 Jahre alten Pastor Raphael Warnock schickten die Republikaner Herschel Walker ins Rennen, einen 60 Jahren alten ehemaligen Football-Star.

Midterms: Amerikaner sorgen sich zunehmend über politische Gewalt

88 Prozent der amerikanischen Bevölkerung sind einer Umfrage der Washington Post zufolge in Sorge, dass die politische Spaltung in den Vereinigten Staaten so weit fortgeschritten ist, dass ein erhöhtes Risiko politisch motivierter Gewalt besteht. 63 Prozent der Befragten äußerten sich sogar „sehr besorgt“, hieß es weiter.

Im aggressiv geführten Wahlkampf hatte zuletzt eine gewaltsame Attacke auf den 82 Jahre alten Ehemann der demokratischen Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi die Angst vor politisch motivierter Gewalt verstärkt. Der Täter hatte es eigentlich auf die mächtige Vorsitzende des Repräsentantenhauses abgesehen, die er aber nicht antraf. Biden und das Weiße Haus äußerten sich besorgt über die Lage. Drohungen gegen Politiker und auch ihre Familienmitglieder nehmen in den USA schon seit einiger Zeit zu. Prognosen zu den Midterms zeigen, wo es besonders enge Rennen geben wird. (lp/dpa)