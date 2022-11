Wer zeigt die Midterms live im TV und Live-Stream?

Von: Max Schäfer

Teilen

Republikaner oder Demokraten, wer gewinnt die Midterms? Die Berichterstattung rund um die US-Wahl am 9. November können Sie im TV und Live-Stream verfolgen. Hier erfahren Sie, wo.

Washington, D.C. – Bei den Midterms („Zwischenwahlen“) am 8. und 9. November 2022 entscheiden die Menschen in den USA über die Mehrheiten im Kongress, dem amerikanischen Parlament. Damit fällen die Wähler auch ein Urteil, ob der demokratische Präsident Joe Biden zu einer „Lame Duck“, der sprichwörtlichen „lahmen Ente“, wird. Das ist der Fall, sollten die Republikaner die Mehrheit in Repräsentantenhaus und Senat gewinnen. Bidens Handlungsfähigkeit wäre dann stark eingeschränkt.

Live im TV und Stream: Wird US-Präsident Biden nach den Midterms zur „Lame Duck“?

Umfragen deuten darauf hin, dass die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen. Im Senat ist die Lage deutlich ausgeglichener. 45 Sitze gelten den Demokraten als sicher, den Republikanern werden 48 Sitze vorausgesagt. Letztendlich wird der Ausgang in den verbleibenden sieben Bundesstaaten darüber entscheiden, wer den Senat kontrolliert.

Die Midterms finden am Dienstag, 8. November 2022, statt. Aufgrund der Zeitverschiebung schließen die ersten Wahllokale nach mitteleuropäischer Zeit (MEZ) jedoch erst am Mittwoch, 9. November 2022, um 0 Uhr. Im Laufe der Nacht ziehen immer mehr Bundesstaaten nach und veröffentlichen ihre Ergebnisse. Alaska beendet erst um 7 Uhr (MEZ) die Abstimmung.

Hochrechnungen für den Senat

Hochrechnungen für das Repräsentantenhaus

Welche Sender zeigen die Midterms live im TV und im Live-Stream?

In Deutschland berichtet der öffentlich-rechtliche Sender Phoenix live über die Wahl in den USA. Die Berichterstattung in der Nacht von Dienstag (8. November 2022) auf Mittwoch (9. November 2022) im Überblick:

8. November, 23–0.00 Uhr: „Phoenix der Tag“

9. November, 0.45–5.30 Uhr: „Phoenix vor Ort“

9. November, 9.00–9.30 Uhr: „Phoenix vor Ort“

9. November, 9.30–10.00 Uhr: „Phoenix Plus“

9. November, 10.00–10.30 Uhr: „Phoenix vor Ort“

9. November, 10.30–12.00 Uhr: „Phoenix Plus“

Neben der Übertragung im TV bietet Phoenix einen kostenlosen Live-Stream an.

ARD und ZDF haben keine besonderen Sendungen in der Wahlnacht im Programm. Stattdessen gibt es die üblichen Nachrichtensendungen. Für das ZDF berichtet jedoch Marietta Slomka im Heute Journal am Mittwochabend, 9. November, ab 21.45 Uhr live aus der US-Hauptstadt Washington, D.C.

Welche englischsprachigen Sender zeigen die Midterms im Live-Stream?

Wer die Midterms lieber auf Englisch verfolgen möchte, kann auf die Berichterstattung US-amerikanischer Nachrichtensender zurückgreifen. Die Angebote verschiedener amerikanischer Sender sind auch in Deutschland frei empfangbar. Die Übertragung der Midterms im Überblick:

CBS News: Sendung „America Decides: Campaign 22“ ab 23.00 Uhr (MEZ) im Live-Stream.

Sendung „America Decides: Campaign 22“ ab 23.00 Uhr (MEZ) im Live-Stream. PBS NewsHour: Vorbericht ab 22.30 Uhr (MEZ), Wahl-Berichterstattung ab Mittwoch, 9. November 2022, 2.00 Uhr im Live-Stream auf Youtube.

(ms)