Midterms: Wann stehen die Ergebnisse der Wahlen fest?

Von Carolin Metz schließen

Es geht um die Mehrheit im Kongress: Am 8. November 2022 finden in den USA die Midterms statt. Aber wann ist mit ersten Hochrechnungen und Ergebnissen zu rechnen?

Washington, D.C. – Es geht nicht um das Amt des Präsidenten, aber dennoch können diesen Wahlen in den USA große Auswirkungen auf Joe Biden haben. Am 8. November 2022 finden die Midterms in den Vereinigten Staaten statt. Bei den Zwischenwahlen stimmen die Wähler über ihre Vertreter im Kongress ab. Neu gewählt wird das gesamte Repräsentantenhaus sowie etwa ein Drittel des Senats, in einigen Bundesstaaten zudem die Gouverneure.

Die Midterms Datum 8. November 2022 Was wird gewählt? Senat und Repräsentantenhaus Wahlsystem Mehrheitswahl Mögliche Stichwahlen 6. Dezember (Georgia), 10. Dezember (Louisiana)

Bei den Midterms werden Senatoren und Abgeordnete des Repräsentantenhauses direkt von den Bürgern gewählt. In den Senat zieht ein, wer in den Bundesstaaten die meisten Stimmen erhält. Bei der Wahl zum Repräsentantenhaus treten die Kandidierenden dabei in Wahlbezirken an. Wer dort die meisten Stimmen erhält, zieht direkt in den Kongress ein. Dabei ist es egal, wie viele Stimmen die Partei der Kandidierenden bekommt.

Die Zwischenwahlen gelten als wichtiges Stimmungsbarometer und Bilanz der bisherigen Politik des Präsidenten. Für Biden ist entscheidend, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus behalten. Denn falls die Republikaner gewinnen sollten, würde die Handlungsfähigkeit von Biden deutlich eingeschränkt. Das Ergebnis der Zwischenwahlen wird also mit Spannung erwartet – aber wann steht es fest?

Midterms: Veröffentlichung der Wahl-Ergebnisse hängt von der Zeitzone ab

Die USA liegen in verschiedenen Zeitzonen. Daher ist die Wahl auch nicht für alle Bundesstaaten zum selben Zeitpunkt abgeschlossen. Die Wahllokale an der Ostküste schließen zuerst, zur gleichen Zeit wird aber zum Beispiel auf Hawaii noch gewählt. Das wirkt sich auch auf den Zeitplan der Midterms aus.

+ Ein Mann füllt seinen Stimmzettel für die Midterms in den USA in einem Wahllokal aus. © Andrew Harnik/dpa

Wann ist mit den ersten Ergebnissen der Midterms zu rechnen?

Aufgrund der unterschiedlichen Schließzeiten der Wahllokale werden die Ergebnisse der Midterms also erst nach und nach bekannt. Die ersten Ergebnisse kommen aus den Bundesstaaten Kentucky und Indiana, dort schließen die Wahllokale um 18 Uhr Ortszeit (9. November, 0 Uhr mitteleuropäische Zeit). In Florida enden die Wahlen nach mitteleuropäischer Zeit erst um 2 Uhr. Das Schlußlicht bilden Teile von Alaska, wo die Wahllokale um 7 Uhr (MEZ) schließen.

Kurz nach Schließung der Wahllokale kann man mit den ersten Prognosen für den Ausgang der Midterms rechnen. Diese basieren auf sogenannten Exit Polls, das sind Umfragen, die direkt am Wahltag mit Wählern durchgeführt werden, die gerade die Wahllokale verlassen haben. Im Anschluss folgen dann nach und nach die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise.

Die ganze Wahlnacht hindurch werden mit laufender Auszählung aktualisierte Zwischenergebnisse der Midterms bekannt gegeben. Sie liefern immer genauere Aussagen über die zu erwartenden Mehrheitsverhältnisse in Repräsentantenhaus und Senat. Für das Repräsentantenhaus gilt, dass hier schon am Morgen nach der Wahl (Ortszeit) exakte Ergebnisse zu erwarten sind.

Wann stehen die Ergebnisse der Midterms in den Swing States fest?

In zehn Bundesstaaten werden sehr knappe Ergebnisse erwartet, die den Ausschlag für die Midterms geben könnten. Dort ist offen, ob Kandidierende der Demokraten oder Republikaner den Sitz im Senat gewinnen können. In unserer Übersicht sehen Sie, wann die Wahllokale am 9. November 2022 nach deutscher Zeit schließen:

Georgia 1 Uhr New Hampshire 1 Uhr Florida 1 Uhr bzw. 2 Uhr Ohio 1.30 Uhr North Carolina 1.30 Uhr Pennsylvania 2 Uhr Arizona 3 Uhr Colorado 3 Uhr Wisconsin 3 Uhr Nevada 5 Uhr

Midterms: Die Ergebnisse im Senat stehen eventuell erst im Dezember fest

Die Ergebnisse der Senatswahl stehen deutlich später fest als für das Repräsentantenhaus. Denn in Louisiana und Georgia müssen die Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen, um in den Senat einzuziehen. Wenn niemand eine absolute Mehrheit erreicht, kommt es zu Stichwahlen, diese sind in Georgia auf den 6. Dezember terminiert, in Louisiana auf den 10. Dezember.

Erste Umfragen zu den Midterms fallen positiv für die Republikaner aus: Sie könnten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen. Bei den Wahlen zum Senat scheint es hingegen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu geben.

Den Ausgang der Midterms können Sie live im Fernsehen mitverfolgen. (cm)

