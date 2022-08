Migranten versuchen mit gefälschten Reisedokumente in EU-Staaaten einzureisen – Polizei auf Kreta stoppt sie

Versuche dieser Art gibt es immer wieder, das Problem ist der griechischen Polizei bekannt © Winfried Rothermel / IMAGO

Migranten von der griechischen Insel Kreta wollten mit gefälschten Reisedokumenten per Flugzeug in EU-Staaten wie Deutschland einreisen.

Athen – Beamte der griechischen Polizei teilten am Dienstag mit, allein in der vergangenen Woche hätten insgesamt 22 Migranten die Ausreise mit falschen Pässen versucht. Vom Hauptstadtflughafen Iraklion versuchten die Migranten neben Deutschland auch in die Schweiz, Belgien und Spanien zu reisen.

Das Problem ist der griechischen Polizei schon länger bekannt. Experten vermuten, dass trotz der Kontrollen der Behörden einer großen Zahl an Migranten auf diesem Weg die Reise nach Mitteleuropa gelingt. Offizielle Daten gibt es jedoch nicht.

Laut Polizeiinformationen kosten die gefälschten Reisedokumente je nach Qualität zwischen 3000 und 7000 Euro. Zudem versprächen die Schleuser ihren Kunden aktuell besonders hohe Ausreise-Chancen. Die Grenzbehörden seien beim Abflug in Griechenland während der Urlaubssaison überlastet. Entsprechend ungenauer sind die Kontrollen an den Flughäfen, so die Polizei. (dpa)